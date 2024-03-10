صبا مبارك وناردين فرج في هدنة برمضان 2024 مع 'لحظة غضب'

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تغيير لافت من شخصية المذيعة هند حاتم في مسلسل "بين السطور" لـ صبا مبارك والتي قدمت من خلالها الكثير من التحدي.. المواجهة. الخوف.. القوة والصراعات.
والمفاجئ ان صبا في "لحظة غضب" تجتمع من جديد مع ناردين فرج والتي كانت على خلاف كبير معاها بـ "بين السطور". والمسلسل من كتابة مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، يشارك ببطولته علي قاسم ومحمد شاهين.
ET بالعربي
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