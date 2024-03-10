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حقوق النساء من ذوي الإعاقة ضمن حملة لهنّ - مشروع مسارنا

3/10/2024 6:13:41 AM
(MENAFN- Amman Net) الحلقة الأولى من برنامج #كيف_وليش الموسم الثالث

عنوان الحلقة: حقوق النساء من ذوي الإعاقة ضمن حملة لهنّ - مشروع مسارنا

مع ضيوفنا: الناشطين الاجتماعيين وأعضاء حملة لهنّ ضمن مشروع مسارنا

إبراهيم أبو رمان وحنين الكرمي

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