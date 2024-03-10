حقوق النساء من ذوي الإعاقة ضمن حملة لهنّ - مشروع مسارنا

حقوق النساء من ذوي الإعاقة ضمن حملة لهنّ - مشروع مسارنا
التاريخ
3/10/2024 6:13:41 AM
(MENAFN
- Amman Net) الحلقة الأولى من برنامج #كيف_وليش الموسم الثالث
عنوان الحلقة: حقوق النساء من ذوي الإعاقة ضمن حملة لهنّ - مشروع مسارنا
مع ضيوفنا: الناشطين الاجتماعيين وأعضاء حملة لهنّ ضمن مشروع مسارنا
إبراهيم أبو رمان وحنين الكرمي
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