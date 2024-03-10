ساعات عمل حافلات باص عمّان والباص سريع التردد في رمضان من 6 صباحا وحتى 10 مساءً 03/10/2024 - 13:02 عمان ن

قالت رؤية عمّان للنقل، المشغلة لحافلات باص عمّان والباص سريع التردد، إن ساعات العمل خلال شهر رمضان من الساعة السادسة صباحا وحتى العاشرة مساءً خلال أيام الأسبوع.

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب الأحد، أن انطلاق آخر حافلة سيكون الساعة العاشرة مساءً على أن تنتهي ساعات العمل بانتهاء آخر جولة لكل مسار.

وأضافت أن ساعات العمل ليوم الجمعة ستكون من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

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