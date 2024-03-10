ما حقيقة تكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة؟

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- نفى عضو المجلس الثوري لحركة فتح، تيسير نصرالله، أن يكون الرئيسمحمود عباس قرر تكليف الاقتصادي والسياسي البارز محمد مصطفى، بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن ما يجري تداوله بهذا الشأن غير صحيح.

وقال نصرالله: "إن الحديث عن قرب تكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة إشاعات وفبركات إعلامية لا أساس لها من الصحة"، مبينًا أن تشكيل الحكومة المقبلة يحتاج لتوافق وطني.

وأضاف: "دون التوافق بين الفصائل الفلسطينية على الحكومة الجديدة لن يتم تكليف أي شخصية بتشكيلها، ويمكن للحكومة الحالية التي يترأسها محمد اشتية أن تواصل مهامها في تسيير الأعمال لفترة من الزمن".

وتابع نصرالله: "ما يصدر بهذا الشأن لا علاقة له بالواقع، الرئيس عباس لم يتخذ قرارًا بتكليف أي شخص بتشكيل الحكومة الجديدة"، مبينًا أن الظروف الحالية غير مواتية لذلك، خاصة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وعدم انسحاب الاحتلال منه.

واستكمل: "اليوم نرى أن عمر الحرب طويل ولا يوجد أفق لنهاية الحرب الإسرائيلية، والأوضاع كما هي، والحكومة الجديدة تريد واقعًا سياسيًّا جديدًا يمكنها من التعامل معه، وهذا الأمر غير موجود بالوقت الراهن".

وأشار نصر الله، إلى أنه "لا يمكن لأي حكومة أن تعمل بأريحية في ظل الظروف الراهنة"، لافتًا إلى أن حركته لم تُجرِ أيّ مشاورات داخلية بشأن الأسماء المقترحة لتولي منصب رئيس الوزراء بالحكومة المقبلة.

علماً أن الشهر الماضي، قدمت حكومة اشتية استقالتها للرئيس الفلسطيني؛ ما عدّته حركة فتح مقدمة لحسن النوايا بشأن اجتماع موسكو الذي عقد بالشهر ذاته، ولتشكيل حكومة تكنوقراط مدعومة من جميع الفصائل.

على إثر ذلك، أكدت تقارير إعلامية أن الرئيس عباس، يتجه نحو تكليف محمد مصطفى بمنصب رئيس الوزراء، باعتباره رجل اقتصاد وسياسة، وصاحب خبرة كبيرة قد تساعده بإدارة الوضع الصعب بالضفة الغربية وقطاع غزة.

المصدر: إرم نيوز