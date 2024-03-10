الاحتلال يواصل حملات الدهم والاعتقالات في الضفة المحتلة

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الدهم والاعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد حملة اقتحامات طالت العديد من المنازل ونفذت اعتقالات وسط مواجهات.
ففي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال حي المصايف، وحي البلوع، وشارع الارسال، وحاصرت بنايات سكنية ومنازل وداهمتها بعد تفجير أبوابها وفتشتها.
واعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين بينهم السيدة مرجان هريش واعتقلت بعد مداهمة منزلها في حي المصايف في مدينة رام الله.
كما داهمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت شمال رام الله واقتحمت وفتشت العديد من منازل المواطنين.
واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أشرف كراكرة شقيق الأسير فادي كراكرة، بعد اقتحام منزله في مدينة البيرة ، كما اعتقلت الشاب عبد الرحمن الشرقاوي بعد دهم وتفتيش منزله في بلدة بيرزيت.
وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من الجهة الشرقية ووصلت عدة آليات إلى محيط حاجز بيت فوريك، واقتحمت قوات الاحتلال جبل العرمة في بلدة بيتا جنوب نابلس.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سالم شرق نابلس، وانسحب بعد عدة ساعات عقب مداهمة وتفتيش منزل الشاب "رائف جبارة" بمنطقة "العقيبة"، وتفتيش منزل السيد "عرسان عزيز اشتية" وتخريب بمحتويات المنازل.
وفي جنين، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة سيلة الظهر جنوبا، عقب اقتحام البلدة ودهم عدد من المنازل والمحال التجارية وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة.
وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة واعتقلت الشاب عبدالله فيصل معالي بعد دهم وتفتيش منزل ذويه، واقتحمت منزل الأسير المحرر إبراهيم عرفة في حارة الصرعاوي بالمخيم،
وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي في قرية أرطاس إثر اندلاع مواجهات شديدة أثناء انسحابها من مخيم الدهيشة.
وفي القدس المحتلة؛ اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بدو في القدس المحتلة، وسيّرت آلياتها في شوارع البلد ودهمت عددا من المنازل فيها.
MENAFN10032024000205011050ID1107957353
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.