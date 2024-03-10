الاحتلال يواصل حملات الدهم والاعتقالات في الضفة المحتلة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الدهم والاعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد حملة اقتحامات طالت العديد من المنازل ونفذت اعتقالات وسط مواجهات.

ففي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال حي المصايف، وحي البلوع، وشارع الارسال، وحاصرت بنايات سكنية ومنازل وداهمتها بعد تفجير أبوابها وفتشتها.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين بينهم السيدة مرجان هريش واعتقلت بعد مداهمة منزلها في حي المصايف في مدينة رام الله.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت شمال رام الله واقتحمت وفتشت العديد من منازل المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أشرف كراكرة شقيق الأسير فادي كراكرة، بعد اقتحام منزله في مدينة البيرة ، كما اعتقلت الشاب عبد الرحمن الشرقاوي بعد دهم وتفتيش منزله في بلدة بيرزيت.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من الجهة الشرقية ووصلت عدة آليات إلى محيط حاجز بيت فوريك، واقتحمت قوات الاحتلال جبل العرمة في بلدة بيتا جنوب نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سالم شرق نابلس، وانسحب بعد عدة ساعات عقب مداهمة وتفتيش منزل الشاب "رائف جبارة" بمنطقة "العقيبة"، وتفتيش منزل السيد "عرسان عزيز اشتية" وتخريب بمحتويات المنازل.

وفي جنين، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة سيلة الظهر جنوبا، عقب اقتحام البلدة ودهم عدد من المنازل والمحال التجارية وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة واعتقلت الشاب عبدالله فيصل معالي بعد دهم وتفتيش منزل ذويه، واقتحمت منزل الأسير المحرر إبراهيم عرفة في حارة الصرعاوي بالمخيم،

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي في قرية أرطاس إثر اندلاع مواجهات شديدة أثناء انسحابها من مخيم الدهيشة.

وفي القدس المحتلة؛ اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بدو في القدس المحتلة، وسيّرت آلياتها في شوارع البلد ودهمت عددا من المنازل فيها.