دائرة مناهضة الأبارتهايد ترحب بقرار تشيلي طرد الشركات الإسرائيلية من معرض الطيران الدولي

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN - أشادت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية بقرار حكومة جمهورية تشيلي؛ طرد الشركات الإسرائيلية من المعرض الدولي للطيران والفضاء، المقرر عقده في نيسان / أبريل المقبل.
وأوضحت دائرة مناهضة الأبارتهايد أن القرار يأتي كخطوة هامة في ظل العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة المحتلة بما فيها القدس.
وأكدت الدائرة ضرورة قطع دول العالم علاقاتها مع دولة الاحتلال وعزلها في المحافل الدولية، ومحاسبة قادتها لارتكابهم أفظع الجرائم على مر التاريخ، والعمل على إنهاء نظام الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.
وأشارت الدائرة إلى القرارات السابقة التي اتخذتها عدد من دول العالم على طريق دعم القضية الفلسطينية، والتي كان آخرها قرار الخارجية الإسبانية محاكمة عدد من المستوطنين كمجموعة أولى، على أن يلحقها خطوات مماثلة مستقبلا.
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