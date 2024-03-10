دائرة مناهضة الأبارتهايد ترحب بقرار تشيلي طرد الشركات الإسرائيلية من معرض الطيران الدولي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN - أشادت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية بقرار حكومة جمهورية تشيلي؛ طرد الشركات الإسرائيلية من المعرض الدولي للطيران والفضاء، المقرر عقده في نيسان / أبريل المقبل.

وأوضحت دائرة مناهضة الأبارتهايد أن القرار يأتي كخطوة هامة في ظل العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة المحتلة بما فيها القدس.

وأكدت الدائرة ضرورة قطع دول العالم علاقاتها مع دولة الاحتلال وعزلها في المحافل الدولية، ومحاسبة قادتها لارتكابهم أفظع الجرائم على مر التاريخ، والعمل على إنهاء نظام الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.

وأشارت الدائرة إلى القرارات السابقة التي اتخذتها عدد من دول العالم على طريق دعم القضية الفلسطينية، والتي كان آخرها قرار الخارجية الإسبانية محاكمة عدد من المستوطنين كمجموعة أولى، على أن يلحقها خطوات مماثلة مستقبلا.