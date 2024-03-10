رئيسا الأركان والشاباك يجتمعان.. هل اتخذا قرار اجتياح رفح؟

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب عن اجتماع عقده رئيس هيئة الأركان العامة للاحتلال، هرتسي هاليفي، مع رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، أمس السبت، شهد المصادقة على خطط مواصلة الحرب المكثفة جنوبي قطاع غزة، متسائلة ما إذا كان يعني ذلك مؤشرًا على قرب اجتياح مدينة رفح.

قناة "الآن 14" وموقع "واللا" أكدا، الليلة الماضية، أن الاجتماع عُقِد بحضور قائد الجبهة الجنوبية، يارون فِنكلمان، ونائب رئيس "الشاباك" وقيادات عسكرية وأمنية عديدة، وأنه شهد المصادقة على الخطط التالية للحرب على غزة، والمستمرة منذ 5 أشهر.

القناة "الإسرائيلية" لفتت إلى أن جيش الاحتلال سيواصل القتال المكثف جنوبي القطاع، في ظل عدم اتضاح الرؤية بعد بشأن الغزو البري لمدينة رفح، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطها، من أجل وضع خطط لإخلاء السكان المدنيين أو ما سمَّته "الإخلاء الإنساني" لجميع سكان الجنوب.

وتصطدم الضغوط الأمريكية بالرؤية السائدة بالمؤسستين العسكرية والسياسية في "إسرائيل"، إذ تقول القناة إن القاعدة التي يتم الاستناد إليها تنص على أن العملية العسكرية في رفح حتمية لإطلاق سراح الرهائن من جانب وتحقيق "النصر الكامل" من جانب آخر.

وكان رئيس وزراء الاحتلال كرّر في أكثر من مناسبة مقولة إن“من يطلبون من“إسرائيل” عدم شن حرب برية في رفح هم يطلبون منها عمليًّا خسارة الحرب"، وذكر أيضًا: "هذا الأمر الامتناع عن العملية في رفح لن يحدث".

وذهب إلى أن المؤسسة العسكرية لا ترغب بترك انطباعات بأن المصادقة على العمليات هي "ضوء أخضر" للانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة العمليات البرية في مخيمات وسط قطاع غزة ومدينة رفح، ولا سيما عقب التفاهمات مع واشنطن بشأن الميناء البحري المؤقت والرصيف العائم، لنقل المساعدات الإنسانية بحرًا إلى الغزيين.

وتعارض الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى عديدة، العمليات البرية في رفح في ظل وجود مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين هناك، حتى ولو كان المقابل إدخال المساعدات بحرًا من الميناء الجديد الذي يُجرى العمل عليه، وفق الموقع، والذي كان عنون تقريره بسؤال حول ما إذا كانت العملية البرية في رفح، مقابل إدخال المساعدات عبر الميناء البحري المزمع.

المصدر: إرم نيوز