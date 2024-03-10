المفتي يدين اعتداء مستعمرين على مقبرة باب الرحمة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- - أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك،الشيخ محمد حسـين، اعتداء مجموعة من المستعمرين على مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك.

وبيّن المفتي في بيان صحفي اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال توفر الحماية لهؤلاء المتطرفين بهدف طمس معالم المقبرة، والاستيلاء عليها، والسماح لهم بأداء طقوسهم التلمودية فيها، وأنها تعمل على إنشاء تلفريك يهدد المقبرة بالتهويد، ويمثل هذا اعتداء على كرامة الأموات بعد العدوان على كرامة الأحياء وحياتهم ودمائهم وحريتهم.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع الشرائع السماوية والأعراف الدولية، وأكد أن هذه المقبرة هي ملك للمسلمين وحدهم، وهي تحوي قبور الصحابة -رضوان الله عليهم- الذين شاركوا في فتح القدس، وأن سلطات الاحتلال تهدف من وراء ممارساتها العدوانية إلى طمس المعالم العربية والإسلامية في المدينة المقدسة، في سياق العمل على تهويدها.

ودعا المفتي العام، المنظمات والهيئات الدولية الضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الأعمال الاستفزازية والعدوانية، مطالبا بوضع حد حازم لاستهداف الأماكن الدينية الإسلامية بالعدوان والتدنيس.