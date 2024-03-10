القطاع المصرفي .... قاطرة نمو الاقتصاد الوطني بالعقدين الماضيين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شهد القطاع المصرفي في الأردن، منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، تطورات كبيرة وملموسة أدت إلى نقل القطاع إلى مصاف القطاعات الاقتصادية المحلية والقطاعات المالية العربية والإقليمية.



وتجلّت مسيرة القطاع في عهد جلالته وعلى مدار 25 عاماً في توسع مسيرة القطاع ونموه ضمن مسيرة طبيعية متزامنة مع نمو وتطور القطاعات الأخرى والمرتبطة مع بعضها البعض.



ولقد كان لعناصر المسيرة الأردنية التي أرسى جلالته قواعدها من الاستقرار السياسي ونعمة الأمن والأمان والتشريعات العصرية، والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتوسع النشاط الاقتصادي في المملكة وجذب الاستثمار الأجنبي، أبرز الأدوار في مساندة النمو والتطور الذي شهده القطاع المصرفي، ونتيجةً لهذه العناصر صنف القطاع المصرفي بالقطاع السليم والآمن.



كما شهد البنك المركزي مظلة القطاع المصرفي في عهد جلالته، تطوراً كبيراً ونقلة نوعية في العمل والأهداف، وهو ما يتضح في قوة الاستقرار المالي والنقدي وتوافر بيئة مالية ونقدية مواتية لنمو وتطور القطاع المصرفي.



ومن أبرز التغيرات التي ساهمت في تطور القطاع المصرفي، إصدار قانون البنوك رقم 28 لعام 2000، والذي أحدث نقلة نوعية بإدخال مفهوم البنك الشامل على القطاع المصرفي وإدماج البنوك الاستثمارية تحت البنوك التجارية، حيث بلغ عدد البنوك 21 في عام1999 منها 9 بنوك تجارية و5 استثمارية و2 بنك إسلامي و5 فروع لبنوك أجنبية.

وفي نهاية عام 2023 وصل عدد البنوك العاملة في المملكة إلى 20 بنكاً، وتشمل 15 بنكاً أردنياً مدرجاً في بورصة عمان منها 3 بنوك إسلامية، و5 أجنبية منها بنك إسلامي.



كما شهد القطاع خلال 25 عاماً تطوراً كبيراً في الانتشار الجغرافي، فقد تضاعف عدد فروع البنوك العاملة في المملكة من 463 في عام 1999 إلى 941 فرعاً في عام 2022، إضافة إلى الانتشار الجغرافي للقطاع في القارات الخمس خلال الفترة (1999-2022)، فقد وصل عدد الفروع الخارجية إلى 195 فرعا و5 مكاتب تمثيل و23 مكتبا ووحدتي أوفشور، مقارنة مع 140 فرعاً في بداية عهد جلالته.



وعلى نطاق الحاضنة العربية التي يعمل جلالته على رعايتها باستمرار، استطاع القطاع المصرفي الأردني تقديم صورة قوية عربياً، والتوسع في العديد من الدول العربية ومنها العراق والجزائر والبحرين والسعودية، إضافة الى ارتفاع عدد الفروع الخارجية للبنوك في فلسطين من 55 فرعاً في عام 1999 إلى 95 فرعاً و23 مكتباً في عام 2022، وقد ساهم هذا التوسع والمعطيات السابقة في مواكبة القطاع المصرفي للمرحلة الاقتصادية الجديدة التي شهدتها المملكة من الانفتاح التجاري والاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية منذ عام 1999.



وأكد مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق، أن من الشواهد على تطور القطاع المصرفي في عيد اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، وجود نقلة حقيقية في المؤشرات المالية للقطاع المصرفي، والتي تدلّ بشكل مباشر على النمو الاقتصادي وتوسع قاعدة الصادرات وتحسن مستويات الاستثمار الأجنبي التي شهدتها المملكة، حيث تضاعفت موجودات القطاع المصرفي 5.7 مرة خلال الفترة (1999-2023) ليبلغ رصيد الموجودات 65.518 مليار دينار مقارنة مع 11.551 مليار دينار في عام 1999، وبهذا شكلت موجودات البنوك ما نسبته 194.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية تشرين الثاني 2023.



وتضاعفت الموجودات الأجنبية من قرابة 2.9 مليار دينار عام 1999 إلى 6.081 مليار في نهاية تشرين الثاني 2023، وكذلك تضاعفت الموجودات المحلية نحو 7 مرات لتصل إلى 59.437 مليار دينار في نهاية تشرين الثاني 2023، مقارنة مع 8.6 مليار في نهاية عام 1999.



وأضاف أن هناك تطوراً في حجم الودائع في القطاع المصرفي في الأردن بفضل الثقة الحقيقية وقوة الدينار الأردني، حيث تضاعف رصيد الودائع حوالي 5.6 مرة ليرتفع من 7.5 مليار دينار عام 1999 إلى 43.292 مليار في نهاية تشرين الثاني 2023، والتي تشكل ما نسبته 128 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن توزيع الودائع يكون حسب نوع العملية، والتي تركزت بشكلٍ عام بالدينار الأردني وشكلت أكثر من 78% من إجمالي الودائع، حيث ارتفعت حوالي 7.3 مرة من قرابة 4.68 مليار دينار عام 1999 إلى حوالي 34.072 مليار دينار في نهاية تشرين الثاني 2023، مقارنة مع تضاعف الودائع الأجنبية 3.3 مرة من 2.82 مليار في عام 1999 إلى 9.219 مليار في نهاية تشرين الثاني 2023.



وفيما يخص مؤشرات المتانة المالية، أوضح المحروق أن البنوك حافظت على عناصر قوتها ومتانتها مع تحسن واضح في مختلف المؤشرات، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال من 15.9% في عام 2003 إلى 17.4% في النصف الأول من عام 2023، كما انخفضت نسبة الديون غير العاملة من 15.5% في عام 2003 إلى 5% في النصف الأول من عام 2023، وذلك بالتزامن مع تحسن كبير في نسبة تغطية الديون غير العاملة والتي ارتفعت من 51.9 إلى 78.9% في النصف الأول من عام 2023.



وبين أن هذه المؤشرات تعكس بالنتيجة مكامن القوة وعناصر الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي التي يتمتع بها الأردن، والتي شهدت تحسناً واضحاً في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.



وقال إنه كما لعب القطاع المصرفي دورا هاما في توفر التمويل الملائم والمناسب للقطاعات الاقتصادية لمواكبة الانفتاح الاقتصادي والتجاري، فقد تضاعفت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بحوالي 7.5 مرة لترتفع من 4.46 مليار دينار عام 1999 إلى 33.438 مليار دينار في نهاية تشرين الثاني 2023.

وبهذا فقد ارتفعت نسبة التسهيلات الممنوحة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 77 بالمئة عام 1999 إلى 99.3% في نهاية تشرين الثاني 2023، كما استحوذت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص (المقيم) على حوالي 90% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة والتي ارتفعت من 3.8 مليار دينار عام 1999 إلى 29.463 مليار في نهاية تشرين الثاني 2023.