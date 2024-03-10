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47.1 % نسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمّان

3/10/2024 6:11:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر شباط الماضي بلغت 8.9 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 8.7% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 31.7 مليون دينار.


وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين من بداية العام وحتى نهاية شهر شباط 2024 حوالي 15.5 مليون دينار مشكلة ما نسبته 7.2 % من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 42.3 مليون دينار.


أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال شهر شباط 2024 نحو 8.3 مليون دينار أو ما نسبته 93.6% من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 0.6 مليون دينار مشكلة ما نسبته 6.4 % من إجمالي شراء غير الأردنيين.


أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 10.4 مليون دينار أو ما نسبته 32.7% من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 21.3 مليون دينار، أي ما نسبته 67.3% من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.


وبذلك تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر شباط 2024 نحو 47.1 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، وبنسبة 35.3% للمؤسسات الاعتبارية الاستثمارية من شركات ومؤسسات وصناديق.


وشكلت مساهمة العرب ما نسبته 32.2% ، ومساهمة غير العرب 14.9% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.


أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة للقطاع المالي 51.3 %، ولقطاع الخدمات 21.45% ولقطاع الصناعة 52.4% .

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