البورصة المصرية تكشف عن أرباحها مع بدء جلسة التداول

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات وربح رأس المال السوقي 48 مليار جنيه خلال 15 دقيقة ليصل رأس المال للبورصة لـ 2.172 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.82% ليصل إلى مستوى 32184 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.89% ليصل إلى مستوى 39924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.71% ليصل إلى مستوى 13702 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 7305 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.55% ليصل إلى مستوى 10440 نقطة.

وكانت العديد من أسهم البورصة المصرية قد سجلت ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع الماضي وصلت نسبته إلى 10% وذلك رغم قرار المركزي المصري الأخير برفع سعر الفائدة.

ويأتي صعود الأسهم نتيجة توقعات المستثمرين استفادة الشركات من قرارات المركزي، الذي أقر قبل أيام زيادة سعر الفائدة 600 نقطة أساس.

روسيا اليوم