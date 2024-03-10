جائزة حمدان بن محمد للتصوير تُطلق دورتها الثالثة عشرة «الاستدامة»

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن محاور دورتها الثالثة عشرة والتي تأتي تحت عنوان "الاستدامة"، وذلك ضمن تصريحٍ صحفيّ لسعادة / علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة، كَشَفَ خلاله عن عناوين المحاور المصاحِبة للمحور الرئيسي، معتبراً أن الجائزة أصبحت أكثر تفاعلاً مع الأولويات العالمية وأكثر تأثيراً في المجتمعات من الجوانب الثقافية والفكرية، وأكثر تحفيزاً لأصحاب البذور الإبداعية للانطلاق العملي تجاه عالم الفنون البصرية.

كما كَشَفَ بن ثالث عن محور "التصوير الرياضي"، قائلاً: نتوقع مشاركات ضخمة في هذا المحور نظراً لشعبيته وانتشاره وتوسّع القاعدة الجماهيرية المهتمة بفنون تصويره. هناك مواهب شابة نالت احترام العالم في الأعوام السابقة، ولا ننسى استقطاب المنطقة لعدٍد من كبرى الأحداث الرياضية العالمية. نرحّب بكل مواهب العالم الرياضية المُختزنة في الإطارات البصرية.

وخلال تصريحه أعلن بن ثالث عن محورٍ جديد تحت عنوان مقاطع فيديو قصيرة (لوسائل التواصل الاجتماعي)، والذي يفتح باب المنافسة بين صُنّاع المحتوى المبدعين لتقديم أفكار متميزة من خلال الفيديوهات القصيرة المُعدّة لمنصات التواصل الاجتماعي، بحيث تروي قصصاً مُلهِمَة مُحفّزة ذات تأثير إيجابي على المجتمع.

وعن المحور الرئيسي للدورة الثالثة عشرة قال بن ثالث: الفنون عنصرٌ متصلٌ بجميع عناصر الحياة متفاعلٌ مع معطياتها ومتغيّراتها وترتيب أولوياتها. من هذا الـمُنطلق اختار مجلس أمناء الجائزة "الاستدامة" كأرضيةٍ ثقافيةٍ ومظلةٍ فنيةٍ فَرَضَت نفسها على سُلَّم أولويات المرحلة الراهنة. والصورة بدورها الفني والثقافي عليها واجبٌ متعدّد الأطراف للارتقاء بسويّة الوعي المجتمعي والنضج الفكري الشامل المرتبط بالسلوكيات التربوية والتعليمية وتقديم مستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة.

ملف مصور / العام (أبيض وأسود – ملوّن)

للعام الثامن على التوالي، يستمر محور "ملف مصور"، مختبِراً ومستخرِجاً الإمكانات القَصَصية لدى المصور والقدرات السردية. ليبقى المحور "العام" بمثابة مساحة الحرية الإبداعية الصرفة التي تكسر جميع الأطر والقوالب، حيث يُبحر كل مصور بأشرعته الخاصة مستهدفاً المرافئ التي لم يكتشفها أحدٌ سواه، سواءً باللونين الأبيض والأسود أو من خلال طيف الألوان الكامل.

تستقبل الجائزة المشاركات في المحاور المذكورة بدءً من 10 مارس 2024 حتى منتصف ليل يوم 30 يونيو 2024 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، على الموقع الرسمي الخاص بها



