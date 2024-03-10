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عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية كندا ويبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

3/10/2024 6:00:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي ميلاني جولي وزيرة خارجية كندا تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خاصة في غزة وتداعياتها الإنسانية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في دبي معالي وزيرة خارجية كندا، حيث جرى بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق سموه خلال اللقاء إلى أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، مؤكدا على الأولوية العاجلة لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية لكافة المدنيين وإنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة.

كما استعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي ميلاني جولي المبادرة التي تم الإعلان عنها مؤخرا بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ودورها في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

وبحث سموه ومعالي وزيرة خارجية كندا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

ورحب سموه بمعالي وزيرة خارجية كندا، واستعرضا الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في عدة قطاعات بما يدعم التطلعات التنموية للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على العلاقات المتميزة بين البلدين، معربا عن تمنياته لكندا وشعبها دوام التقدم والازدهار.


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