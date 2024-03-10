عمومية «دبي التجاري» تقر توزيع أرباح نقدية 44.38 فلساً للسهم وتنتخب مجلس إدارة جديداً

انتخب مجلس إدارة بنك دبي التجاري أحمد عبدالكريم محمد جلفار رئيساً لمجلس إدارة البنك، وأحمد عبدالله جمعة بن بيات نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وقد تم الإعلان عن تعيينهما في هذين المنصبين عقب اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد في المقر الرئيسي لبنك دبي التجاري بتاريخ 6 مارس 2024. وخلال الاجتماع، انتخب المساهمون كلاً من بطي سعيد الكندي، وخالد عبدالواحد الرستماني، والشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم، وسعود محمد إبراهيم عبيدالله، وعلي فردان الفردان، وعبدالله محمد الكرم، وعبدالواحد محمد الفهيم، وموزة عمر الفطيم، وهادي محمد بدري أعضاء لمجلس إدارة البنك للفترة 2024-2027.

خلال اجتماع الجمعية العمومية، اعتمد مجلس الإدارة قراراً بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من إجمالي الأرباح لعام 2023، أي ما يعادل 44.3% من رأس مال البنك، كما بتاريخ 31 ديسمبر 2023، ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 31.8%.



وتعليقاً على تعيينه رئيساً لمجلس إدارة بنك دبي التجاري، قال أحمد عبدالكريم جلفار: «أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء مجلس الإدارة على هذه الثقة واختياري لتولي مسؤولية قيادة إدارة البنك وصولاً إلى آفاق جديدة، وزيادة قيمة العائد للمساهمين».

كما أشاد جلفار بالخبرة الممتازة التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة الجدد ومعرفتهم، قائلاً: «إنني أتطلع إلى العمل مع أعضاء مجلس الإدارة الجدد لمواصلة تعزيز نمو البنك وتحقيق رؤيته وأهدافه الاستراتيجية واستكشاف مسارات جديدة لتطوير الأعمال».

واختتم قائلاً: «أنتهز هذه الفرصة لأعرب عن خالص تقديري لمعالي حميد محمد القطامي لتفانيه وإخلاصه في قيادة البنك على مدى السنوات الست الماضية، وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت ولايتهم على خدماتهم المثالية، التي أرست أساساً قوياً لنجاح البنك».

هذا ويتمتع أحمد جلفار بخبرة تزيد على ثلاثة عقود، ويحمل في جعبته خبرة واسعة في هذا المجال، حيث تولى مناصب قيادية خاصة لدى مجموعة اتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، توجت بتوليه منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وكذلك لدى شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (Du)، التي يشغل فيها حالياً منصب العضو المنتدب، كما شغل منصب المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي، وهو عضو مجلس إدارة البنك منذ مارس 2018.

وقد شهد بنك دبي التجاري عاماً استثنائياً، حيث حقق أرباحاً صافية قياسية وإنجازات ملحوظة في جميع المجالات. ويعد صافي الأرباح هو الأعلى على الإطلاق مع نمو بنسبة 45.2% ليصل إلى 2,650 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وبلغ إجمالي الموجودات 129 مليار درهم، في حين ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 13.7% ليصل إلى 15.8 مليار درهم. وارتفعت الإيرادات التشغيلية البالغة 4,938 ملايين درهم بنسبة قدرها 29.5%، نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة والنمو في إيرادات الرسوم والعمولات. وكانت نسبة التكلفة إلى الدخل ممتازة، حيث بلغت 24.87 في المئة.

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