أرامكو السعودية ترفع توزيعات الأرباح 30% رغم انخفاضها

قالت شركة أرامكو السعودية، الأحد، إنها رفعت توزيعات أرباح العام الماضي على الرغم من انخفاض صافي الأرباح إلى 454,7 مليار ريال سعودي (121.25 مليار دولار) من مستوى قياسي بلغ 161.1 مليار دولار في عام 2022، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط.

وذكرت الشركة أن الأرباح سجلت مع ذلك ثاني أعلى مستوى. ورفعت أرامكو إجمالي توزيعات الأرباح للعام بأكمله بنسبة 30 بالمئة إلى 97.8 مليار دولار.

وأعلنت أرامكو عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الرابع من عام 2023 بقيمة 20.3 مليار دولار، بزيادة أربعة بالمئة على أساس سنوي، ستُدفع في الربع الأول من عام 2024.

كما أعلنت عن توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء تبلغ 10.78 مليارات دولار، وهي الدفعة الثالثة من تلك التوزيعات. وتمت زيادة كلا النوعين من التوزيعات مقارنة بالربع السابق.

وأكدت الشركة أن صافي دخلها البالغ 121,25 مليار دولار يعد «ثاني أعلى صافي دخل للشركة على الإطلاق» بعد العام 2022.

وقالت الشركة إن الاستثمارات الرأسمالية بلغت 49.7 مليار دولار في عام 2023 تتضمن 42.2 مليار دولار من النفقات الرأسمالية الرئيسة، ارتفاعاً من 38.8 مليار دولار تتضمن 37.6 مليار دولار من النفقات الرأسمالية الرئيسة في عام 2022.

وتتوقع أرامكو السعودية أن تبلغ الاستثمارات الرأسمالية لعام 2024 ما يتراوح بين 48 و58 مليار دولار، مع النمو حتى منتصف العقد الحالي تقريباً.

ووجهت الحكومة السعودية أرامكو في أواخر يناير بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يومياً، والعدول عن خطة لرفعها إلى 13 مليون برميل يومياً.

وقالت أرامكو إنه من المتوقع أن يؤدي هذا القرار «إلى تقليل الاستثمار الرأسمالي بنحو 40 مليار دولار بين عامي 2024 و2028».

وتراجعت التدفقات النقدية الحرة إلى 101.2 مليار دولار في عام 2023، مقارنة مع 148.5 مليار دولار في 2022.

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