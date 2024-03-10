توخيل: هاري كين بإمكانه تحطيم رقم ليفاندوفسكي في الدوري الألماني

قال توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ إن هاري كين مهاجم الفريق بإمكانه تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل 41 هدفا في موسم واحد بالدوري الألماني لكرة القدم.

وأحرز هاري كين الثلاثية الرابعة له في الدوري الألماني هذا الموسم خلال الفوز الكاسح لبايرن ميونخ على ماينز بنتيجة 8 / 1 ، ليرفع رصيده إلى 30 هدفا قبل تسع جولات على انتهاء المسابقة.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي عقب المباراة "أثق أن هاري بإمكانه أن يفعل أي شيء، فهو يحافظ على عادته ومعدله التهديفي طوال مسيرته، كما أنه قدوة وشخص رائع".

وأضاف المدرب الألماني عن كين الذي كلف خزينة بايرن ميونخ 100 مليون يورو لضمه في بداية الموسم الجاري "أنا سعيد للغاية لأنني مدربه".

من جانبه، قال كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ "هاري كين ظاهرة بفضل معدله التهديفي، لكنه يعمل أيضا بطريقة رائعة لصالح الفريق".

ويفتقد هاري كين لتحقيق لقب طوال مسيرته مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بينما يبقى بايرن ميونخ مهددا بعدم التتويج بالدوري الألماني لأول مرة منذ 12 موسما في ظل تفوق باير ليفركوزن في الصدارة.

كما ودع الفريق البافاري كأس ألمانيا، لكنه تأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعدما سجل كين ثنائية في الفوز على لاتسيو الأسبوع الماضي.

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