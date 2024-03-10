الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ينتقد عقوبة إيقاف بلينجهام

يواصل نادي

ريال

مدريد معركته ضد البطاقة الحمراء التي نالها لاعبه الإنجليزي جود بلينجهام، حيث وصف الإيطالي كارلو أنشيلوتي عقوبة إيقاف اللاعب لمباراتين بأنها مبالغة فيها وغير مناسبة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن اللاعب الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 20 عاما، قد تعرض للطرد أمام بلنسية الاسبوع الماضي بعد احتجاجه على الحكم خيسوس خيل مانزانو عقب إطلاقه صافرة نهاية المباراة في نفس الوقت الذي وجه فيه بلينجهام الكرة بضربة رأس مسجلا هدف الفوز للريال.

وتقدم ريال مدريد باستئناف ضد عقوبة الإيقاف لمباراتين، لكن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم رفضت الاستئناف أمس الجمعة.

ولم يتم اختيار بلينجهام ضمن قائمة ريال مدريد المكونة من 20 لاعبا لمواجهة غدا الأحد أمام سيلتا فيجو، ولم يترك ريال مدريد الأمور للصدفة، حيث ذكرت تقارير أن النادي تقدم باستئناف لدى المحكمة الرياضية الإدارية في إسبانيا.

وقال أنشيلوتي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم السبت: "لقد تقدمنا باستئناف لأننا نثق بأن العقوبة مبالغ فيه وغير مناسبة".

وأضاف: "لم يقم بإهانة أحد (بلينجهام) كما تم الإشارة لذلك في التقرير".

وتابع : "لقد نظروا فقط إلى الطريقة التي تعامل بها مع الحكم، وأتمنى أن لا يكونوا قد استهدفوه لأن بلينجهام اعترض بالطريقة ذاتها التي يعترض بها أي شخص آخر، في الحقيقة هناك الكثير ممن يفعلون اسوأ من ذلك".

وأوضح المدرب الإيطالي: "نعتقد أن تلك العقوبة غير سليمة، ولذلك السبب تقدمنا باستئناف".

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