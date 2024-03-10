حطم أسطورة فهد المولد..طلال حاجي مهاجم الاتحاد أصغر هداف في تاريخ الدوري السعودي

دخل طلال حاجي مهاجم الاتحاد تاريخ الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعدما أصبح أصغر هدافي المسابقة بينما احتفل ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق بفوزه الأول على ملعبه الجديد في جولة شهدت تعثر النصر مجددا.

وفيما يلي أبرز مقتطفات الجولة 23 للمسابقة..

* حاجي الهداف الأصغر في تاريخ الدوري

سجل البديل طلال حاجي هدفا قرب النهاية لينقذ الاتحاد من السقوط والفوز 2-1 على ضيفه الأخدود ويصبح أصغر من سجل في تاريخ الدوري السعودي بعمر 16 عاما و174 يوما.

وأطلق حاجي تسديدة من الوضع طائرا بعد تمريرة عرضية من زميله جوتا قبل سبع دقائق من النهاية في مباراة يوم الجمعة الماضي.

وتجنب الاتحاد التعثر للمباراة الثانية تواليا بعد خسارته 3-1 من الهلال في الجولة الماضية.

وقال الشاب حاجي بعد الهدف "أنا مبسوط (سعيد) بتسجيل أول أهدافي مع الفريق الأول... القادم (سيكون) أفضل بإذن الله".

وتقدم الاتحاد للمركز الرابع وله 40 نقطة. وتبدو فرصة حامل اللقب ضعيفة في اللحاق بالمتصدر الهلال الذي لديه 65 نقطة.

* الرائد يصدم النصر

سقط النصر على ملعبه وأمام جماهيره بالهزيمة 3-1 أمام الرائد يوم الخميس الماضي لتقل فرصته الضعيفة في اللحاق بالهلال المتصدر الذي استغل الموقف وفاز 3-1 على الرياض .

وبعدما تعادل 4-4 مع الحزم متذيل الترتيب في الجولة الماضية، واصل النصر التفريط في النقاط رغم عودة كريستيانو رونالدو بعد انتهاء إيقافه مباراة واحدة لسوء السلوك أمام الشباب.

وأصبح فريق المدرب لويس كاسترو على بُعد 12 نقطة من الهلال بعد 23 جولة.

أما الرائد فساعده الفوز على تحسين وضعه لتجنب الهبوط ليصل للنقطة 23 في المركز 14 مبتعدا بنقطتين عن منطقة الخطر.

* الاتفاق يحتفل على ملعبه الجديد لأول مرة

سجل الاتفاق ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليفوز 3-صفر على أبها المتعثر محققا فوزه الأول على ملعبه الجديد.

وبعد خمس مباريات دون فوز بعد افتتاح الملعب الجديد الذي كانت مواجهة الرائد في نوفمبر

أولى اللقاءات التي يستضيفها، انتصر فريق المدرب ستيفن جيرارد أخيرا.

وتعادل الاتفاق مع الرائد والاتحاد في أول مباراتين على الملعب الجديد، قبل الخسارة من التعاون ثم التعادل مع الحزم والهزيمة من الهلال على الترتيب في المباريات الماضية.

ورفع الاتفاق، الذي حقق فوزه الثاني تواليا والثالث في أربع مباريات، رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس ويبتعد بست نقاط عن المربع الذهبي.

* الفيحاء يخمد انتفاضة الشباب

ظن الشباب أنه نجح في العودة في النتيجة بعد تأخره بهدفين حين سجل حبيب ديالو قرب النهاية ليتعادل 2-2 مع الفيحاء، لكن الفريق الزائر سجل هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقتنص النقاط الثلاث.

وظل الفيحاء في المركز التاسع وله 31 نقطة متقدما بفارق ست نقاط على الشباب في المركز 12.

وتقدم هنري أونيكورو للفيحاء في الدقيقة 50 من ركلة جزاء قبل أن يضاعف سجله في الدقيقة 74.

وقلص عبد الرؤوف الدقيل الفارق بالخطأ في مرماه في الدقيقة 86 وأدرك السنغالي ديالو التعادل قبل دقيقة من النهاية، لكن سعود بن زيدان أحبط انتفاضة الشباب بهدف ثمين للفيحاء.

وانتهت كل مباريات الجولة بالفوز ولم تشهد أي تعادل، بعدما حسم التعادل أربع مباريات في الجولة الماضية.

ولم تنته جميع مباريات الجولة بالفوز في الدوري منذ الأسبوع 18.

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