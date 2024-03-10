منافسات دورة ند الشبا الرياضية 2024 تنطلق بـ 9 رياضات



تنطلق مساء يوم الاثنين 11 مارس 2024 منافسات النسخة 11 من "دورة ند الشبا الرياضية" التي أطلقها ويدعمها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

منافسات الدورة الرياضية الأكبر من نوعها التي تقام خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي تحت شعار "قدرات لا حدود لها"، تستمر حتى 31 مارس، وتتضمن 9 ألعاب رياضية، هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع.

وتدشن بطولة البادل منافسات الدورة وتستمر حتى يوم السبت 30 مارس والتي تتضمن بطولة دولية بمشاركة عدد من اللاعبين من مختلف قارات العالم، تليها بطولة المبارزة التي تنطلق يوم الثلاثاء 12 مارس وتستمر حتى الخميس 14 مارس، وتنطلق بطولة تحدي الموانع يوم الخميس 14 مارس وتستمر حتى يوم الخميس 21 مارس، ويقام سباق الجري في مضمار ميدان لمسافة 5 و10 كيلومترات يوم السبت 16 مارس، وتقام بطولة الجوجيتسو على مدار يومي الأحد والاثنين 17 و18 مارس.

وتنطلق بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة يوم الأربعاء 20 مارس وتستمر حتى الخميس 28 مارس، ويقام سباق الدراجات الهوائية يومي الجمعة والسبت 22 و23 مارس، وتبدأ منافسات بطولة الكرة الطائرة يوم الجمعة 22 مارس وتستمر حتى يوم الأحد 31 مارس، كما تنطلق بطولة شد الحبل يوم الأحد 24 مارس وتستمر حتى يوم الجمعة 29 مارس.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن قيمة جوائز البطولة التي بلغت أكثر من 3.6 ملايين درهم، حيث يحصل الفائزون في بطولة الكرة الطائرة على جوائز بقيمة 1.5 درهم، كما يحصل الفائزون في سباق الدراجات الهوائية على جوائز بقيمة 500 ألف درهم، وخصصت جوائز للفائزين في بطولة البادل بقيمة 374 ألف درهم، كما يحصل الفائزون في سباق الجري على جوائز بقيمة 325 ألف درهم.

وخصصت جوائز للفائزين في بطولة شد الحبل بقيمة 280 ألف درهم، ويحصل الفائزون في بطولة تحدي الموانع على جوائز بقيمة 265 ألف درهم، وفي بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة يحصل الفائزون على جوائز بقيمة 210 ألف درهم، ويحصل الفائزون في بطولة الجوجيتسو على جوائز بقيمة 150 ألف درهم، ويحصل الفائزون في بطولة المبارزة على جوائز بقيمة 56 ألف درهم.

وأكد سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية أن دعم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قدّمت لمجتمعنا عموما ولقطاعنا الرياضي خصوصا أهم حدث رياضي هو دورة ند الشبا الرياضية التي ولدت كبيرة وواصلت النمو والتطور واضافة المزيد من الرياضات الى برنامجها السنوي في كل عام لتكون حدث العام وكل عام.

وقال: "يعمل مجلس دبي الرياضي واللجنة المنظمة بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن من محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على تعزيز مكانة الدورة على الصعيد المجتمعي والرياضي، وتحقيق الأهداف الكبيرة التي وضعها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للدورة التي وصلت إلى النسخة الحادية عشرة و هي تتصدر الأحداث السنوية ، حيث يترقب رياضيونا الهواة والمحترفين من داخل وخارج الدولة قدوم شهر رمضان من كل عام للمشاركة في فعاليات الدورة الرياضية الأكبر من نوعها والتي تضم رياضات مختلفة وفئات متعددة مما يتيح للجميع المشاركة فيها وخوض تجربة التنافس والتعارف مع الآخرين وأيضا الفوز بالبطولات والجوائز المالية والتذكارية المميزة".

وأضاف: " نحن حريصون في كل عام على اختيار الرياضات الرسمية في الدورة بعناية كبيرة، وستضم النسخة الحادية عشرة للدورة 9 رياضات مختلفة وذات جماهيرية كبيرة وتستقطب مشاركة فرقا قوية تمثل جهات عديدة ومن بينها رياضة شد الحبل التي تمت اضافتها في برنامج المنافسات لأول مرة وتقديم جوائز تحفيزية كبيرة للفريق الفائز، الى جانب تحدي الموانع الذي تمت اضافته للبرنامج أيضا بتحديات مختلفة ومشوقة تقام على مضمار عشبي ، كما تساهم المنافسات في صقل مواهب رياضيينا وتطوير مستوياتهم من خلال التنافس مع أقوى الرياضيين في جميع البطولات التي تضمها الدورة".

وقال ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة: "منذ انطلاقتها بتوجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حققت الدورة أهدافا رياضية و مجتمعية كبيرة، وقد تم رفع عدد الرياضات في النسخة الحالية إلى 9 رياضات، وهذه الزيادة تأتي لتحقيق هدف الدورة في نشر الرياضة وتنظيم حدث سنوي يوفر لرياضيينا الهواة والمحترفين فرصة اللقاء والتنافس مع أقرانهم وكذلك مع الرياضيين الهواة والمحترفين من المقيمين في الدولة ومن الذين يزورون الدولة في شهر رمضان من كل عام للمشاركة في الدورة وعيش أجواءها الرائعة".

وأضاف: "الرياضات التي تضمنها برنامج النسخة الحادية عشرة للدورة تتمتع بشعبية واسعة كما تستقطب مشاركة نجوم عالميين وعرب في هذه المنافسات، كما ساهمت الدورة في نشر ممارسة هذه الرياضات وزيادة أعداد ممارسيها ورفع مستوياتهم، ويسرنا أن نواصل تنظيم هذه المنافسات في كل عام من أجل المحافظة على الإرث التي تتركه الدورة في مجتمعنا وقطاعنا الرياضي وكذلك استمرار توفير الفرصة لرياضيينا من الإماراتيين والمقيمين لخوض المنافسات وتطوير مستوياتهم وتعزيز مشوارهم الرياضي في جميع الأوقات وعلى مدار العام".

وقال حسن المزروعي مدير الدورة: "ستكون النسخة الحالية من الدورة مميزة بجميع تفاصيلها وبما يتناسب مع مكانة الدورة و تأثيرها المتزايد في كل عام ، واللجنة المنظمة حريصة على مواصلة تحقيق النجاحات واستقطاب المزيد من الرياضات والفرق المميزة واضافتها لبرنامج المنافسات، وقد تم وضع اللوائح الخاصة بالمنافسات للرياضات التي يتضمنها برنامج النسخة الحادية عشر ة من الدورة وكذلك تحديد مسارات فعاليات الجري داخل مضمار ميدان وخارجه والدراجات الهوائية التي تتناسب مع التطويرات التي تمت في شوارع مدينة محمد بن راشد ويمنح المشاهدين فرصة متابعة السباق ويسمح كذلك بمرور وسائل النقل في المنطقة ، إلى جانب تحديد أماكن المنافسات في مجمّع ند الشبا الرياضي والمناطق المحيطة به أو نادي دبي لأصحاب الهمم".





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