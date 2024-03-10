ديوكوفيتش يعود إلى إنديان ويلز بعد غياب خمسة أعوام ويسجل بداية واعدة

سجل نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الاول على العالم عودة مذهلة في بطولة إنديان ويلز المفتوحة وفاز على الأسترالي ألكسندر فكيتش في الدور الثاني من البطولة الأمريكية فجر اليوم الأحد.

وخاض ديوكوفيتش أول مباراة له في إنديان ويلز منذ خمسة أعوام وفاز على فكيتش بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 6 /2 و5 /7 و6 /3.

وانضم ديوكوفيتش صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى في فئة فردي الرجال برصيد 24 لقبا، إلى الإسباني المخضرم رافاييل نادال حيث لم يتمكن أي لاعب سواهما من تحقيق 400 انتصار في بطولات الأساتذة فئة 1000 نقطة ضمن بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين.

ويقتسم ديوكوفيتش مع الأسطورة السويسري المعتزل روجيه فيدرر الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب إنديان ويلز برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

لكن ديوكوفيتش يسجل ظهوره الأول في إنديان ويلز منذ 2019 ، وقد حقق بداية واعدة للبطولة الأمريكية.

وقال ديوكوفيتش "خمسة أعوام فترة طويلة للغاية للاعب تنس محترف، لكن في نفس الوقت فإن مشاركتي هنا لأخر مرة في 2019، أشعر بأنها حدثت بالأمس".

وأضاف "لقد تفاعلت مع الجماهير ومع الجميع الأشخاص الذين لم أراهم منذ خمسة أعوام، بشكل سريع للغاية".

وتوج ديوكوفيتش بلقب بطولتي سينسيناتي وباريس للأساتذة فئة 1000 نقطة العام الماضي، لكنه لم يستطع المشاركة في بطولتي إنديان ويلز وميامي بعد حظر سفره إلى أمريكا نظرا لأنه شخص أجنبي لم يتلق لقاح كورونا.

وتوج ديوكوفيتش بلقب إنديان ويلز في عامي 2008 و2011 ثم حصد اللقب ثلاث مرات متتالية بين عامي 2014 و2016.

وحقق ديوكوفيتش 400 انتصار في بطولات الأساتذة فئة 1000 نقطة مقابل 86 هزيمة، مقابل تسجيل نادال 406 انتصارات قبل انسحابه من النسخة الحالية لإنديان ويلز.

وصعد الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الرابع إلى الدور الثالث بفوزه على الإسباني روبيرتو كاربالس باينا بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6 /2 و6 /3.

وتغلب الفرنسي جايل مونفيس على البولندي هوبرت هوركاتش 6 / صفر و7 /6 و6 /2 وفاز النرويجي كاسبر رود على السلوفاكي لوكاس كلاين 6 /4 و7 /6 والأمريكي سيباستيان كوردا على الروسي رومان سفيولين 6 /4 و6 /2.

كما فاز الإيطالي لورينزو موسيتي على الكندي دينيس شابوفالوف 6 /4 و2 /6 و7 /5 والأرجنتيني سيباستيان بايز على الإيطالي فابيو فونيني 7 /5 و6 /3 والأمريكي تايلور فريتز على التشيلي اليخاندرو تابيلو 7 /6 و6 /2.

وتغلب البلغاري جريجور ديميتروف على الفرنسي الكسندر مولر 7 /5 و6 /2 والفرنسي ارثر فيلس على الإسباني اليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 6 /3 و6 /4 والبريطاني كاميرون نوري على الإيطالي لورينزو سونيجو 6 /4 و6 /4 والفرنسي اوجو اومبير على الأمريكي باتريك كايبسون 6 /4 و6 /4.

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