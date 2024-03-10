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مقتل وفقدان 26 شخصاً جراء فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا

3/10/2024 5:19:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم الأحد أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدى أيام تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في إقليم سومطرة الغربية ما أدى إلى إجلاء أكثر من 70 ألف شخص ومقتل 19 شخصا على الأقل وفقدان سبعة.

وأدت الفوضى منذ يوم الخميس الماضي في بادانج عاصمة الإقليم وثماني مناطق أخرى إلى تضرر ما يقرب من 700 منزل وعشرات الجسور والمدارس و280 فدانا من الأراضي الزراعية.

وقال مسؤولون إن وكالة الإنقاذ الإندونيسية تبحث عن المفقودين بمشاركة 150 من رجال الإنقاذ في الجهود التي أعاقتها الطرق المغلقة في أعقاب الانهيارات الأرضية.

وأكد متحدث باسم وكالة الكوارث الإندونيسية أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم تجمعوا في أقرب المساجد، لكن لم يتم إنشاء ملاجئ مؤقتة.

ومع توقع هطول المزيد من الأمطار في الأيام القليلة المقبلة، حذرت الوكالة من وقوع المزيد من الأضرار الناجمة عن فيضانات وانهيارات أرضية.


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