مقتل وفقدان 26 شخصاً جراء فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم الأحد أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدى أيام تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في إقليم سومطرة الغربية ما أدى إلى إجلاء أكثر من 70 ألف شخص ومقتل 19 شخصا على الأقل وفقدان سبعة.
وأدت الفوضى منذ يوم الخميس الماضي في بادانج عاصمة الإقليم وثماني مناطق أخرى إلى تضرر ما يقرب من 700 منزل وعشرات الجسور والمدارس و280 فدانا من الأراضي الزراعية.
وقال مسؤولون إن وكالة الإنقاذ الإندونيسية تبحث عن المفقودين بمشاركة 150 من رجال الإنقاذ في الجهود التي أعاقتها الطرق المغلقة في أعقاب الانهيارات الأرضية.
وأكد متحدث باسم وكالة الكوارث الإندونيسية أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم تجمعوا في أقرب المساجد، لكن لم يتم إنشاء ملاجئ مؤقتة.
ومع توقع هطول المزيد من الأمطار في الأيام القليلة المقبلة، حذرت الوكالة من وقوع المزيد من الأضرار الناجمة عن فيضانات وانهيارات أرضية.
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