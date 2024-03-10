شرطة الشارقة تحدد 5 مواقع لإطلاق مدفع الإفطار خلال شهر رمضان

حددت القيادة العامة لشرطة الشارقة مواقع إطلاق مدافع الإفطار بإمارة الشارقة والمدن التابعة لها خلال شهر رمضان المبارك.

وتم توزيع المدافع بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في ساحة واجهة المجاز المائية وساحة حصن الذيد في المنطقة الوسطى وميدان برج الساعة في مدينة كلباء وساحة مدرج خورفكان وساحة مركز دبا الحصن الشامل.

وأكدت شرطة الشارقة حرصها الدائم على إحياء هذا الموروث الشعبي الذي تَرسخَ في ذاكرة المجتمع الإماراتي وتناقلته الأجيال ولما يشكله من بث الفرحة والسرور على أفراد الجمهور لاسيما الحريصين منهم على حضور هذه الفعالية من المواطنين والمقيمين والزوار.





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