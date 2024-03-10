شرطة الشارقة تحدد 5 مواقع لإطلاق مدفع الإفطار خلال شهر رمضان

(MENAFN
- Al-Bayan)
حددت القيادة العامة لشرطة الشارقة مواقع إطلاق مدافع الإفطار بإمارة الشارقة والمدن التابعة لها خلال شهر رمضان المبارك.
وتم توزيع المدافع بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في ساحة واجهة المجاز المائية وساحة حصن الذيد في المنطقة الوسطى وميدان برج الساعة في مدينة كلباء وساحة مدرج خورفكان وساحة مركز دبا الحصن الشامل.
وأكدت شرطة الشارقة حرصها الدائم على إحياء هذا الموروث الشعبي الذي تَرسخَ في ذاكرة المجتمع الإماراتي وتناقلته الأجيال ولما يشكله من بث الفرحة والسرور على أفراد الجمهور لاسيما الحريصين منهم على حضور هذه الفعالية من المواطنين والمقيمين والزوار.
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