(طرق دبي) تفتتح مسارات الدارجات الهوائية في منطقتي الخوانيج ومشرف

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات، مسارات الدراجات الهوائية، في منطقتي الخوانيج ومشرف، بطول سبعة كيلومترات، لترتبط مع المسارات القائمة في المنطقتين البالغ طولها 32 كيلومتراً، وبذلك يرتفع أطوال المسارات فيها إلى 39 كيلومتراً، ويتزامن افتتاح المسارات الجديدة مع شهر رمضان المبارك، الذي يُقبل فيه السكان والزوار على ممارسة الرياضة بشكل كبير ومنها قيادة الدراجات الهوائية.

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يأتي المشروع، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر توفير البدائل المناسبة لتشجيع السكان على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وتحقيقاً لخطة دبي الحضرية 2040، الرامية لجعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، كما يأتي في إطار خطة شاملة وضعتها الهيئة لتوفير مسارات خاصة للمشي والدراجات الهوائية تغطي جميع مناطق إمارة دبي، بهدف تشجيع السكان والزوار على ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية للارتقاء بمستوى جودة الحياة في الإمارة، وكذلك حرص الهيئة على تعزيز الربط بين مسارات الدراجات القائمة في المناطق السكنية، والربط مع مناطق الجذب في المنطقة.

مساران جديدان

وأضاف: يبدأ المسار الأول للدراجات الهوائية، من الحديقة القرآنية على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، حتى تقاطعه مع شارع الخوانيج، ويعبر الشارع من خلال الجسر المشترك للمشاة والدراجات الهوائية القائم على شارع الخوانيج، وذلك للربط مع مسار الدراجات القائم في المنطقة ، مشيراً إلى أن المسار الثاني للدراجات الهوائية، يبدأ من حديقة مشرف بالقرب من حديقة التماسيح، ويمتد حتى تقاطعه مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، ومنها يتجه شمالاً على طول الشارع حتى تقاطعه مع شارع الخوانيج، ويعبر الشارع من خلال جسر المشاة والدراجات الهوائية على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان للوصول لمسار الدراجات في منطقة الخوانيج، وبذلك يبلغ الطول الإجمالي للمسارين الجديدين والمسارات السابقة في منطقة الخوانيج ومشرف قرابة 39 كيلومترا.

وأوضح معالي المدير العام رئيس مجلس المديرين أن مسار الدراجات الهوائية في منطقتي الخوانيج ومشرف، يعد جزءًا من مخطط شامل لتطوير مسارات الدراجات الهوائية ويهدف إلى ربط مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، حيث تتضمن خطة مسارات الدراجات الهوائية، زيادة إجمالي طول شبكة مسارات الدراجات في دبي من 544 كيلومترا حالياً، ترتفع إلى 1000 كم في 2030، حيث سيجري ربط المناطق الساحلية مثل مناطق جميرا والصفوح والمارينا بالمسارات الخارجية في منطقة القدرة وسيح السلم وند الشبا مروراً بمناطق البرشاء وتلال دبي وند الشبا.

أفضل المعايير والمواصفات

وأضاف: روعي في تصميم وتنفيذ مسارات الدراجات الهوائية وتحديد السرعات عليها، تطبيق أفضل المعايير والمواصفات العالمية والأدلة الفنية، بما يتوافق مع طبيعة المنطقة وتصنيف المسارات، وساهمت هذه المسارات في تشجيع السكان والزوار على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، واستخدامها بوصفها إحدى وسائل التنقل البديلة والمستدامة لتحقيق استراتيجية رحلات الميل الأول والأخير.





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