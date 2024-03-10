ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في فبراير

ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في فبراير
التاريخ
3/10/2024 5:19:22 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 35.7 بالمئة في فبراير من 29.8 بالمئة في يناير.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN10032024000110011019ID1107957251
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.