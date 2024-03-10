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ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في فبراير

3/10/2024 5:19:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 35.7 بالمئة في فبراير من 29.8 بالمئة في يناير.


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