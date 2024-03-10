تقدم جوف وسابالينكا وأوساكا في إنديان ويلز وخروج بيجولا



تأهلت الأمريكية كوكو جوف والبيلاروسية ارينا سابالينكا إلى الدور الثالث من بطولة إنديان ويلز المفتوحة لتنس الأساتذة فئة 1000 نقطة.

وفازت جوف المتوجة بلقب بطولة أمريكا المفتوحة، على الفرنسية كلارا بوريل بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 2 /6 و6 /3 و7 /6 .

وتلتقي جوف في الدور الثالث مع الإيطالية لوسيا برونزيتي التي تغلبت على الأوكرانية أنيلينا كالينينا 6 /3 و6 /4.

كما تغلبت سابالينكا الفائزة بلقبين في بطولة أستراليا المفتوحة، والتي خسرت أمام جوف في نهائي فلاشينج ميدوز، على الأمريكية بيتون ستيرنز 6 /7 و6 /2 و7 /6.

وتلتقي سابالينكا المصنفة الثانية في الدور الثالث مع البريطانية إيما رادوكانو بطلة نسخة 2021 من بطولة أمريكا المفتوحة.

وصعدت رادوكانو للدور الثالث بعد انسحاب منافستها الأوكرانية ديانا يسترمسكا بسبب مشكلة في عضلات البطن، وذلك عقب تقدم اللاعبة البريطانية 4 /صفر في المجموعة الأولى.

وخرجت الأمريكية جيسيكا بيجولا من الدور الثالث بخسارتها على يد الروسية آنا بلينكوفا 2 /6 و6 /3 و3 /6.

وواصلت اليابانية نعومي أوساكا رحلة التألق منذ الإنجاب، وفازت على الروسية لودميلا سامسونوفا المصنفة 14 للبطولة بنتيجة 7 /5 و6 /3.

وعادت أوساكا المتوجة بأربعة ألقاب في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى إلى ملاعب التنس هذا العام بعد الإنجاب.

وتلتقي أوساكا الفائزة بلقب نسخة 2018 من بطولة إنديان ويلز، في الدور الثالث مع البلجيكية اليسي ميرتنز التي فازت على الصينية تشنيو وانج 6 /1 و6 /4.

وأطاحت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا الفائزة بلقب إنديان ويلز مرتين من قبل، بالأمريكية

كارولين دولهيد 7 /5 و2 /6 و6 /3.

وفازت الأمريكية سلون ستيفينز على الرومانية سورانا سيرستيا 6 /صفر و7 /5 والأمريكية إيما نافارو على الأوكرانية ليسيا تشرينكو 4 /6 و7 /5 و7 /5 والفرنسية كارولين جارسيا على البلغارية فيكتوريا توموفا 6 /1 و3 /6 و6 /3.

وتغلبت اليونانية ماريا ساكاري على الروسية ديانا شنايدر 5 /7 و6 /4 و6 /صفر والفرنسية ديان باري على الكندية ليلا فيرنانديز 7 /5 و /7 و6 /2.





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