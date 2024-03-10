جامع الشيخ زايد الكبير يستكمل استعداداته لاستقبال شهر رمضان

أكمل مركز جامع الشيخ زايد الكبير استعداداته لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك بهدف توفير أجواء من الراحة والسكينة لمرتادي الجامع من المصلين والزوار، الذين يتدفقون إليه سنويًا بأعداد متزايدة خلال الشهر الفضيل.

وكان قد بلغ عدد مرتادي الجامع خلال شهر رمضان عام 1444هـ نحو 684 ألفا و945 بين مصل وزائر، وأحيا ليلة السابع والعشرين من الشهر الفضيل في رحابه أكثر من 60 ألف مصلٍّ.

وشكّل المركز لجانًا وفرق عمل من موظفي المركز؛ لضمان العمل بصورة منظمة ومتكاملة على مدار الساعة، ولتلبية كل ما يحتاجه ضيوف الجامع من مصلين وزوار بمختلف فئاتهم.

وفي هذا الصدد عقد المركز عددًا من الاجتماعات مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة من الشركاء الإستراتيجيين، ممن دأب على التعاون معهم سنويًا، والتي تساهم بعطائها الفاعل والمتكامل في إنجاح منظومة العمل خلال الشهر الفضيل.

وفي إطار دأبه على الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها لمرتاديه، واضطلاعه بالمسؤولية المجتمعية المتمثلة في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، وتأكيداً لإحدى قيم المركز "نتطوع شكرا لعطاء الوطن" وواحدة من الركائز البارزة لخططه الإستراتيجية، شكلت اللجان التنظيمية في المركز، فرق عمل ضمت جميع موظفيه دون استثناء، من مختلف المجالات والتخصصات، للعمل - بعد ساعات عملهم ومناوباتهم الرسمية - مع متطوعي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وفريق (أبشر يا وطن) التطوعي ورجال الشرطة، والمسعفين ورجال الدفاع المدني، بالإضافة موظفي الدعم، حيث وصل عدد المتطوعين إلى ما يزيد على 580 متطوعًا يعملون بصورة منظمة ومتكاملة لتقديم أفضل الخدمات للمصلين لأداء صلاتهم في خشوع ويسر.

وبهدف تسهيل مرور جموع المصلين إلى رحاب الجامع، خلال شهر رمضان المبارك، أتاح المركز دخول المصلين من مداخل الجامع الأربعة: المدخل الرئيس للجامع، والمقابل لشارع الخليج العربي (بوابة السلام-رقم 6)، و(بوابة الرحمة-رقم 4) المقابلة لشارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وكلٍّ من (بوابة الإيمان-رقم 3)، و(بوابة التعايش- رقم7) المقابلتين لشارع الجامع الكبير، بالإضافة إلى المداخل المخصصة للمشاة من المصلين الذين سيتاح لهم الوصول إلى الجامع بكل سهولة ويسر وبما يضمن سلامتهم.

وستُفتح البوابات أمام جموع المصلين وقت صلاة المغرب، مع تنظيم الدخول إلى الجامع والخروج منه، وتنظيم التدفق الكثيف للسيارات، لضمان سلامة الجميع، وانسيابية المرور وسهولته، من خلال تكثيف دوريات المرور بالتعاون مع مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي.

واستعدت فرق العمل المكونة من موظفي المركز وفرق "مواقف" التابعة لمركز النقل المتكامل، للعمل على تنظيم المرور في الشوارع والمواقف الداخلية للجامع، لضمان سلامة وسهولة مرور المصلين.

ولضمان راحة مرتادي الجامع من مصلين وزوار، حرص المركز على توفير 70 سيارة كهربائية لخدمة نقل المصلين من المواقف وصولا لقاعات الصلاة، ونظم عملية استخدامها، من خلال نشرها في جميع أنحاء الجامع، مع تحديد أولوية الاستخدام لكبار السن وأصحاب الهمم، ووفر المركز 8,379 موقفا للمصلين، خصص منها 1,500 موقف للنساء على الجهة الشمالية، روعي فيها القرب من قاعات الصلاة المخصصة للنساء.

كما راعى المركز احتياجات أصحاب الهمم الذين خصص لهم أكثر من 60 موقفًا للسيارات، كما يشمل ذلك المواقف التي أضافها المركز هذا العام بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي بلغ عددها 1,800 موقفٍ إضافي للسيارات، على شارع "الجامع الكبير" المحاذي للجامع مقابل "بوابة التعايش-رقم 7".

وتسهيلا للمصلين خلال العشر الأواخر من رمضان نسق المركز مع الجهات المعنية لتوفير مواقف إضافية في كلٍ من فندق إرث، ومواقف مدينة زايد الرياضية، والمواقف الإضافية المحاذية لواحة الكرامة.

ولضمان انسيابية مرور مرتادي الجامع من مصلين وزوار وضمان سلامتهم، على ارتفاع أعدادهم، أتمت الفرق المعنية أعمال تخطيط الطرق في الجامع، والتي توضح مسارات المشاة وسائقي الدراجات الهوائية، بحيث يسهل مرور مرتادي الجامع ووقوف عرباتهم بصورة آمنة تضمن سلامتهم، كما أتم تركيب اللوحات الإرشادية التي تسهل وصولهم إلى مختلف مرافق الجامع وجهاته شاملًا اللوحات الإرشادية للمواقف في الجهات المختلفة.

وفي إطار إحياء الموروث الثقافي الذي رسّخه الأجداد في ذاكرة المجتمع الإماراتي، تعاون المركز مع وزارة الدفاع؛ لإطلاق مدفع الإعلان عن غرة شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع لجنة تحري هلال رمضان، وإطلاق المدفع يوميا من أرض الجامع، على مدار الشهر الفضيل إيذانا بموعد الإفطار، وللإعلان عن حلول عيد الفطر المبارك، للتعبير عن أحد التقاليد التي اعتاد عليها أبناء الإمارات والمقيمين على أرض الدولة، حيث يتاح لمختلف الثقافات فرصة مشاهدة المدفع عن قرب، ذلك إضافة إلى نقل هذا الحدث يوميًا عبر بث حي ومباشر على شبكة أبوظبي للإعلام، ممثلة بقناتي أبوظبي والإمارات.

وتجسيدًا لرسالته التي يتكامل فيها الدور الديني للجامع مع دوره الحضاري والثقافي، وضع المركز باقة من الخطط لمجموعة من المبادرات والبرامج التي سيطلقها خلال الشهر الفضيل لمواصلة نشر رسالته الحضارية التي يوجهها لمختلف الثقافات من خلال سماحة الدين الإسلامي ونبل قيمه ومبادئه، التي تتجلى بوضوح مع نفحات شهر الخير في رحاب الجامع، مثل السلسلة الدينية "كرسي الجامع في رمضان"؛ التي تسلط الضوء على مجموعة من الرسائل الدينية المختلفة وتتناول فضائل الشهر الكريم، وما تعلق به من مواعظ، وبرنامج "جسور"؛ الذي يدعو المركز من خلاله مؤسسات وأفراداً من ثقافات متنوعة، حيث يشارك الملتحقون بتوزيع وجبات الإفطار ومشاهدة إطلاق مدفع الإفطار عن قرب، وفعالية المشي المجتمعية في ممشى الجامع الرياضي لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، وحملات التبرع بالدم بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، وذلك في إطار دوره في غرس مفاهيم العمل التطوعي في المجتمع، بالإضافة إلى تعاون المركز مع شريكه الإستراتيجي -على مدار أعوام - فندق إرث - أبوظبي على إعداد 50,000 وجبة إفطار متكاملة يوميًا، يتم توزيعها في المدن العمالية على المستفيدين من مختلف الثقافات، وينشر المركز سلسلاته الدينية والثقافية، ويعلن عن مبادراته وأنشطته على مدار الشهر عبر منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأتم المركز عملية غسل وتعقيم سجاد قاعات الجامع والصحن بالتقنيات التي تضمن المحافظة على جودتها، كما أتم عملية تنظيف القباب، لتوفير بيئة ملائمة ومريحة للمصلين تضمن راحتهم وسلامتهم خلال أداء الشعائر، وهيأ المركز صحن الجامع لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين والزوار، خلال الشهر الفضيل بتوفير أكثر من 1,480 سجادة مريحة تم تصنيعها خصيصا للمركز وبتصميم مستوحى من سجادة الجامع، لتغطية صحن الجامع للمصلين، وراعى المركز خصوصية المصلين من الجنسين حيث وفّر حواجز تم تصميمها وصنعها في ألمانيا وفق أعلى المعايير وبتصميم راقٍ مستوحى من روح الجامع، لتوفير مساحات تتسم بالخصوصية للنساء، مع المحافظة على جمالية المكان.

كما أتم أعمال الصيانة اللازمة لمناطق الوضوء على جهتي الجامع الشمالية والجنوبية، ووفر أعدادًا كبيرة من المصاحف، لتوزيعها على مناطق الصلاة الداخلية والخارجية، وسهّل نقلها على أرفف صُممت بجمالية مستوحاة من الفنون الإسلامية المنتشرة في جميع أنحاء الجامع.

وعزز المركز حضور الضيافة الإماراتية الأصيلة باستقبال ضيوف الجامع من المصلين بالعود، حيث تم توفير أجود أنواع العود، لتبخير قاعات الجامع وأروقته ومناطق الصلاة على مدار الشهر الكريم، ووفر أكثر من 3,515 مقعدًا مريحا للمصلين، بالإضافة إلى توفير أكثر من 50 كرسيًّا متحركًا لتسهيل تنقل كبار المواطنين وأصحاب الهمم داخل الجامع، كما تم توفير برادات المياه لتوزيعها في مختلف أروقة الجامع وقاعاته.

وضمن خدماته الاستثنائية نشر المركز نقاط استعلامات متحركة في أنحائه؛ لتلبية احتياجات المصلين والإجابة على استفساراتهم وتوجيههم إلى المواقع، كما ضاعف المركز عدد العاملين في غرفة البدالة، لتلقي المكالمات والرد على الاستفسارات التي تزداد بصورة ملحوظة خلال هذه الفترة.

ولنقل شعائر الصلاة عبر بث مباشر ويومي على مدار الشهر الفضيل، عمل المركز على التنسيق مع تلفزيون أبوظبي، ولم يُغفل المركز الجانب الجمالي للجامع، حيث تم الاعتناء بالحديقة الإسلامية المحيطة بالجامع، من خلال أعمال البستنة وتقليم الأشجار، وزراعة الزهور الموسمية وصيانة النوافير، ليضفي على أجوائه المزيد من مشاعر السكينة والراحة، وأتم أعمال فحص أنظمة الصوت وتقنياته في الجامع وضبطها، لضمان وصوله إلى جميع أنحاء الجامع بدرجة نقاء عالية، تحت إشراف مهندسي صوت مؤهلين.

ورَفَعَ المركز جاهزيته للتعامل مع الحالات الصحية الطارئة في الجامع، بتوفير سيارات إسعاف مجهزة طبيًا بأعلى المستويات، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وحضور فريق الدفاع المدني.

وتلبية لاحتياجات مرتاديه من المصلين أتاح المركز فرصة الاستمتاع بأجواء رمضانية خاصة مع الأهل والأصدقاء، في سوق الجامع، حيث وفر خدمة النقل بالسيارات الكهربائية بعد الصلوات، من قاعات الجامع وأروقته إلى سوق الجامع ومركز الزوار، الذي يضم تشكيلة متنوعة من المتاجر والمطاعم، والذي يفتح أبوابه طوال أيام الأسبوع من الساعة 10:00 صباحًا، إلى الساعة 01:00 صباحًا من الإثنين إلى الخميس، ويواصل فتح أبوابه حتى الساعة 02:00 صباحاً، من الجمعة إلى الأحد.

وتواصل فرق العمل في المركز عملها خلال الشهر الفضيل، باستقبال زوار الجامع، في واحد من أهم الوجهات الدينية والثقافية والسياحية في العالم، لاستقبال الزوار وتقديم الجولات الثقافية في الجامع، وذلك خلال أوقات الزيارة في شهر رمضان المبارك، والتي تمتد من السبت إلى الخميس من الساعة 10:00 صباحًا، حتى الساعة 6:00 مساءً، حيث تتم تهيئة الجامع بعد أداء الشعائر يوميًا، ليواصل المركز تقديم الجولات الثقافية من الساعة 09:30 مساءً إلى الساعة 01:00 صباحًا، وأيام الجمعة من الساعة 03:00 مساءً، إلى الساعة 06:00 مساءً، ثم من 09:30 مساءً إلى الساعة 01:00 صباحًا، على أن تنتهي مواعيد الزيارة خلال العشر الأواخر من الشهر، عند الساعة 11:30 مساءً طوال أيام الأسبوع؛ لإحياء شعائر صلاة التهجد، ليتواصل بذلك عمل الجامع على مدار الساعة، خلال أيام وليالي الشهر الكريم.

من جهة أخرى أتم "جامع الشيخ خليفة الكبير" في مدينة العين جاهزيته لاستقبال جموع المصلين خلال شهر رمضان المبارك. حيث قامت الفرق المتخصصة بصيانة مرافق الجامع وأنظمته.

ولضمان انسيابية حركة الدخول والخروج، فتح الجامع جميع مداخله أمام المصلين، كما تم تدريب فرق العمل وحراس الأمن على خطة دخول وخروج المركبات، وحركة سير المصلين.

وتعاون المركز مع الجهات المعنية لتوفير دوريات شرطة لتأمين المسارات الخارجية على الشارع العام لمنع الازدحام وعرقلة حركة المرور.

وهيأ المركز مواقف الجامع بتوفير 2,176 موقفًا للسيارات، مع تخصيص 28 موقفًا لأصحاب الهمم، حيث تم طلاء المواقف، وتزويدها باللوحات الإرشادية تسهيلا للوصول إليها وتمييزًا لفئاتها، كما تم تركيب اللوحات الإرشادية في أنحاء الجامع تسهيلًا للوصول إلى مرافقه وقاعاته، ولضمان راحة مرتاديه.

وحرص المركز على توفير أفضل الخدمات للمصلين، مثل توزيع أعداد من المصاحف بمقاسات مختلفة، إضافة إلى توزيع مياه الشرب للمصلين في أنحاء الجامع، إضافة إلى توفير الكراسي المتحركة.

كما أتم جامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة جاهزيته لشهر رمضان المبارك. حيث شكّل المركز في هذا السياق لجانًا وفرق عمل من موظفي الجامع، لاستقبال مرتاديه ضمن خدمات متكاملة من خلال خطة تشغيلية محددة المواقع والمهام، حيث قامت الفرق المتخصصة بإجراءات الأمن والسلامة، وصيانة المصاعد وأنظمة الحماية من الحرائق، وأنظمة الصوت، وأنظمة التكييف.

ولضمان انسيابية دخول مرتادي الجامع وسلامتهم فتح المركز البوابة رقم (9) في الجهة الجنوبية، والبوابة رقم (3) في الجهة الشمالية، لاستقبال المصلين خلال أوقات الصلاة، في حين خصص البوابة رقم (6) لدخول الزوار، كما سيتم فتح كل من البوابات (4-7-8) أمام المصلين في حالات الازدحام، ووفر المركز أكثر من 2000 موقف للسيارات، لخدمة ضيوف الجامع من المصلين والزوار، وتعاون المركز مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة؛ لإطلاق مدفع الإعلان عن غرة شهر رمضان المبارك -بالتنسيق مع لجنة تحري هلال رمضان، وإطلاق مدفع الإفطار يوميًا، وللإعلان عن حلول عيد الفطر المبارك، وللتعامل مع الحالات الصحية الطارئة في الجامع، استعد المركز بتوفير سيارات إسعاف مجهزة طبيًا بأعلى المستويات.

تجدر الإشارة إلى أن المركز يعمل سنويًا على ضمان استقبال الجوامع الثلاثة لمرتاديها من مصلين وزوار خلال شهر رمضان المبارك، بجاهزية عالية واستعدادات خدمية وميدانية خاصة، يستند فيها إلى خطته الإستراتيجية المدروسة، من خلال تشكيل خلية نحل متكاملة من اللجان وفرق العمل من موظفي المركز للعمل على مدار الساعة في مختلف المجالات التقنية والفنية واللوجستية، والإعلامية، والميدانية، وبصورة منظمة ومتكاملة تكفل تحقيق أهداف المركز بتوفير خدمات ترقى لأعلى المعايير لمرتاديه طوال الشهر الفضيل.





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