ارتفاع حصيلة القتلى في غزة منذ اندلاع الحرب إلى 31045 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس اليوم الأحد أن 31045 شخصاً على الأقل غالبيتهم من النساء والأطفال، قتلوا في قطاع غزة خلال الحرب المتواصلة منذ أكثر من خمسة أشهر بين إسرائيل والحركة.

وتشمل الحصيلة الأخيرة 85 شخصا قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب الوزارة، بينما أصيب 72654 شخصا بجروح في غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

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