ارتفاع حصيلة القتلى في غزة منذ اندلاع الحرب إلى 31045 شخصاً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس اليوم الأحد أن 31045 شخصاً على الأقل غالبيتهم من النساء والأطفال، قتلوا في قطاع غزة خلال الحرب المتواصلة منذ أكثر من خمسة أشهر بين إسرائيل والحركة.
وتشمل الحصيلة الأخيرة 85 شخصا قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب الوزارة، بينما أصيب 72654 شخصا بجروح في غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.
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