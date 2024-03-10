Sunday, 10 March 2024 01:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حزب «حركة الإنصاف الباكستانية» يرفض نتائج الانتخابات الرئاسية

3/10/2024 5:19:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفض رئيس حزب "حركة الإنصاف" الباكستانية، المحامي جوهر علي خان، نتائج الانتخابات الرئاسية، قائلا إن شغل منصب دستوري، من خلال طريقة غير دستورية، يمثل انتهاكا للدستور.

وخلال محادثة مع الصحفيين، خارج مبنى البرلمان، أعرب جوهر عن قلقه بشأن النفوذ المتزايد، لعائلتين بارزتين وهما - شريف وزرداري- ليس فقط على موارد البلاد، لكن الآن على المؤسسات الديمقراطية أيضا، حسب صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية اليوم الأحد.

ووجه رئيس الحزب ضربة مباشرة إلى زرداري، مشيرا إليه على إنه "ملك العناصر الفاسدة"، مؤكدا أنه تم فرضه على البلاد.

وشدد على أن المناصب الدستورية، مهمة للغاية، مشيرا إلى أن فوز آصف زرداري، لن يكون "نذير خير للديمقراطية".


ومن المقرر أن يؤدي الرئيس المشارك لحزب "الشعب الباكستاني"، آصف علي زرداري، الذي تم انتخابه، ليكون الرئيس الـ14 للبلاد، بفارق كبير، أمس السبت، اليمين الدستورية، كرئيس للبلاد، اليوم الأحد.


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN10032024000110011019ID1107957246

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث