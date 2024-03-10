حزب «حركة الإنصاف الباكستانية» يرفض نتائج الانتخابات الرئاسية

رفض رئيس حزب "حركة الإنصاف" الباكستانية، المحامي جوهر علي خان، نتائج الانتخابات الرئاسية، قائلا إن شغل منصب دستوري، من خلال طريقة غير دستورية، يمثل انتهاكا للدستور.

وخلال محادثة مع الصحفيين، خارج مبنى البرلمان، أعرب جوهر عن قلقه بشأن النفوذ المتزايد، لعائلتين بارزتين وهما - شريف وزرداري- ليس فقط على موارد البلاد، لكن الآن على المؤسسات الديمقراطية أيضا، حسب صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية اليوم الأحد.

ووجه رئيس الحزب ضربة مباشرة إلى زرداري، مشيرا إليه على إنه "ملك العناصر الفاسدة"، مؤكدا أنه تم فرضه على البلاد.

وشدد على أن المناصب الدستورية، مهمة للغاية، مشيرا إلى أن فوز آصف زرداري، لن يكون "نذير خير للديمقراطية".



ومن المقرر أن يؤدي الرئيس المشارك لحزب "الشعب الباكستاني"، آصف علي زرداري، الذي تم انتخابه، ليكون الرئيس الـ14 للبلاد، بفارق كبير، أمس السبت، اليمين الدستورية، كرئيس للبلاد، اليوم الأحد.





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