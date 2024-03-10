حزب «حركة الإنصاف الباكستانية» يرفض نتائج الانتخابات الرئاسية

(MENAFN
- Al-Bayan)
رفض رئيس حزب "حركة الإنصاف" الباكستانية، المحامي جوهر علي خان، نتائج الانتخابات الرئاسية، قائلا إن شغل منصب دستوري، من خلال طريقة غير دستورية، يمثل انتهاكا للدستور.
وخلال محادثة مع الصحفيين، خارج مبنى البرلمان، أعرب جوهر عن قلقه بشأن النفوذ المتزايد، لعائلتين بارزتين وهما - شريف وزرداري- ليس فقط على موارد البلاد، لكن الآن على المؤسسات الديمقراطية أيضا، حسب صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية اليوم الأحد.
ووجه رئيس الحزب ضربة مباشرة إلى زرداري، مشيرا إليه على إنه "ملك العناصر الفاسدة"، مؤكدا أنه تم فرضه على البلاد.
وشدد على أن المناصب الدستورية، مهمة للغاية، مشيرا إلى أن فوز آصف زرداري، لن يكون "نذير خير للديمقراطية".
ومن المقرر أن يؤدي الرئيس المشارك لحزب "الشعب الباكستاني"، آصف علي زرداري، الذي تم انتخابه، ليكون الرئيس الـ14 للبلاد، بفارق كبير، أمس السبت، اليمين الدستورية، كرئيس للبلاد، اليوم الأحد.
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