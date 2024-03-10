رغم تسجيله 3 أهداف في شباك ماينز.. حرمان هاري كين من هاتريك بالدوري الألماني

تجددت صدمة وحسرة النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ بعد حرمانه من «هاتريك» في الدوري الألماني «البوندسليجا» سجله في مباراة فريقه أمس أمام ماينز التي انتهت بنتيجة قياسية ( 8- 1)

قانون غريب

وصدمة هاري كين ليست جديدة عليه وهو سبق له ان استهل الثلاثيات في الدوري الألماني «البوندسليجا» فور تعاقد نادي بايرن ميونخ معه بتسجيله تسجيله أول «هاتريك» في الدوري في مباراة الفوز على بوخوم 7 – صفر غير ا أنه اكتشف لاحقا ان الثلاثية غير محسوبة لأن الأهداف الثلاثة لم تكن في شوط واحد وليست على التوالي وفق لوائح البطولة.

الثلاثية الرابعة

باحرازه لهاتريك غير محسوب في مواجهة أمس السبت في شباك ماينز يكون النجم الإنجليزي هاري كين قد سجل الثلاثية الرابعة له في الدوري الألماني هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 30 هدفاً قبل تسع جولات على انتهاء المسابقة

وكان هاري أحرز أهدافه "الهاتريك " متفرقة غير متصلة " الأول والثالث والسابع" من جملة الأهداف الثمانية التي سجلها فريقه في شباك ماينز وهو ما لا تعترف به لوائح الدوري الألماني بحسب صحيفة ذا صن البريطانية التي قالت إن الدوري الألماني لا يعترف بإحراز اللاعب هاري كين "هاتريك" رغم تسجيله ثلاثة أهداف السبت، في مرمى ماينز.

وقالت: "لوائح الدوري الألماني تنص على قانون غريب وهو أن احتساب "هاتريك" لأي لاعب يعد وفقاً لقواعد خاصة، وهي أن يحرز اللاعب ثلاثة أهداف في شوط واحد، أو أن يحرز ثلاثة أهداف متتالية، ودون أن يتخللها أهداف من زملائه".

وأشارت إلى أن هاري كين أحرز الأهداف الأول والثالث والسابع، لذلك لا يعتبر "هاتريك" علماً أنها المرة الرابعة التي يحرز فيها لاعب توتنهام السابق 3 أهداف في مباراة واحدة منذ بداية الموسم بقميص "البافاري





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