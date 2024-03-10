ضمن عملية الفارس الشهم 3 ... المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يوفر جهاز زراعة الجلد

ضمن عملية الفارس الشهم 3 وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم القطاع الصحي بغزة، أعلن المستشفى الميداني الإماراتي توفير جهاز زراعة الجلد، الذي يحتاجه المرضى في كثير من العمليات الجراحية.

ويعتبر جهاز زراعة الجلد نقلة نوعية في مجال الطب داخل المستشفى، ما يساهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المُقدمة للنازحين في قطاع غزة، حيث تواصل دولة الإمارات دعم القطاع الصحي والمستشفيات وتعمل بشكل متواصل على توفير المعدات والتقنيات الطبية الحديثة.

وقال الدكتور سلطان الكعبي، مدير المستشفى الميداني الإماراتي:“استمرار الدعم المتواصل لعملية الفارس الشهم، وبجهود حثيثة من دولة الإمارات العربية المتحدة تم توفير جهاز زراعة الجلد الذ يحتاجه المرضى في العمليات، ويعتبر من التقنيات التي يتم من خلالها استئصال قطعة من الجلد ورقعها في المكان الذي يحتاجه المريض، حيث تم اجراء أول عملية ناجحة لمريضة داخل المستشفى الميداني”.





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