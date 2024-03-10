دبي.. إتاحة «التعليم عن بعد» غداً للمدارس الخاصة والجامعات الدولية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أتاحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، للمدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة والجامعات الدولية بدبي، بتطبيق خيار "التعليم عن بعد"، غداً الإثنين (11 مارس)، في حال تأثر المباني أو المرافق التعليمية بالأمطار الغزيرة.
وقالت الهيئة في حسابها على منصة إكس "في ظل الأحوال الجوية السائدة، يُسمح للمدارس الخاصة، ومراكز الطفولة المبكرة، والجامعات الدولية بدبي، بتطبيق خيار التعلُّم عن بعد الاثنين 11 مارس 2024 في حال تأثر المباني أو المرافق بالأمطار الغزيرة، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية، راجين للجميع السلامة".
وأفادت الادارات المدرسية أن هذه الخطوة تعكس التزام الهيئة بتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للجميع، موضحين أن التعلُّم عن بعد، يتيح للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الاستفادة من التكنولوجيا لمتابعة الدروس والمناهج الدراسية بشكل طبيعي، حتى في حالة تأثر المباني والمرافق بالأمطار الغزيرة.
وتعتبر هذه الخطوة إشارة إيجابية لقدرة المدارس والمؤسسات التعليمية في دبي على التكيف والتحول السريع في ظل التحديات الطارئة، حيث يسمح التعلم عن بعد بالاستمرارية التعليمية وتوفير فرص التعلُّم للطلاب بغض النظر عن الظروف الجوية السائدة، كما يعكس هذا القرار التزام الهيئة بتقديم تعليم عالي الجودة ومتميز، حتى في ظل اي ظروف.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN10032024000110011019ID1107957243
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.