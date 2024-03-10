دبي.. إتاحة «التعليم عن بعد» غداً للمدارس الخاصة والجامعات الدولية

أتاحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، للمدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة والجامعات الدولية بدبي، بتطبيق خيار "التعليم عن بعد"، غداً الإثنين (11 مارس)، في حال تأثر المباني أو المرافق التعليمية بالأمطار الغزيرة.

وقالت الهيئة في حسابها على منصة إكس "في ظل الأحوال الجوية السائدة، يُسمح للمدارس الخاصة، ومراكز الطفولة المبكرة، والجامعات الدولية بدبي، بتطبيق خيار التعلُّم عن بعد الاثنين 11 مارس 2024 في حال تأثر المباني أو المرافق بالأمطار الغزيرة، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية، راجين للجميع السلامة".

وأفادت الادارات المدرسية أن هذه الخطوة تعكس التزام الهيئة بتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للجميع، موضحين أن التعلُّم عن بعد، يتيح للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الاستفادة من التكنولوجيا لمتابعة الدروس والمناهج الدراسية بشكل طبيعي، حتى في حالة تأثر المباني والمرافق بالأمطار الغزيرة.

وتعتبر هذه الخطوة إشارة إيجابية لقدرة المدارس والمؤسسات التعليمية في دبي على التكيف والتحول السريع في ظل التحديات الطارئة، حيث يسمح التعلم عن بعد بالاستمرارية التعليمية وتوفير فرص التعلُّم للطلاب بغض النظر عن الظروف الجوية السائدة، كما يعكس هذا القرار التزام الهيئة بتقديم تعليم عالي الجودة ومتميز، حتى في ظل اي ظروف.





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