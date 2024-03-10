أسعار السلع الاستهلاكية في الصين يزداد خلال فبراير والاتجاه التقلصي الطويل ينعكس

(MENAFN
) شهدت الصين زيادة كبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية في فبراير، كما أظهرت البيانات الأخيرة من الجهاز الوطني للإحصاء في بكين, وهذه الزيادة تعتبر أول ارتفاع منذ أغسطس وتشير إلى انعكاس للاتجاه التقلصي الطويل, ويأتي هذا التطور في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مثل التباطؤ في النمو وأزمة في قطاع العقارات ومعدلات البطالة المرتفعة بين الشباب.
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.7 في المئة، متنافيًا بشكل حاد مع الانخفاض الكبير بنسبة 0.8 في المئة في يناير، والذي كان أكبر انخفاض في الأشهر الأخيرة, وقد تجاوز الزيادة الفعلية توقعات المحللين، الذين توقعوا ارتفاعًا أكثر اعتدالًا بنسبة 0.3 في المئة، وفقًا لاستطلاع أجرته شركة بلومبرج.
كذلك شهدت الساحة الاقتصادية في الصين انكماشًا في يوليو للمرة الأولى منذ عام 2021، مع وجود علامات متفرقة على التعافي في الأشهر التالية، بما في ذلك ارتفاع طفيف في أغسطس, ومع ذلك، كانت البلاد تكافح مع التحديات المستمرة، مما أدى إلى استمرار الانخفاض في المؤشرات الاقتصادية.
في حين تميل الأسعار الاستهلاكية تقليديًا إلى الارتفاع خلال السنة الجديدة الصينية، المعروفة أيضًا باسم عيد الربيع، والتي وقعت في فبراير هذا العام, وأكد دونغ ليجوان من الجهاز الوطني للإحصاء أن الارتفاع في الأسعار كان بشكل أساسي نتيجة لزيادة تكاليف الطعام والخدمات، مع تعكس الاتجاهات الموسمية والعوامل الأخرى المساهمة في زيادة الضغوط التضخمية.
ويشير الانعكاس في أسعار السلع الاستهلاكية إلى تغيير محتمل في ديناميات الاقتصاد الصيني، مما يقدم لمنظور مشرق في ظل التحديات المستمرة, وتسلط البيانات الضوء على التداخل المعقد بين التقلبات الموسمية والتدخلات السياسية والاتجاهات الاقتصادية الأوسع النطاق التي تشكل مسار الاقتصاد الصيني.
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