ارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 35.7% في شباط الماضي

ارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 35.7% في شباط الماضي
التاريخ
3/10/2024 5:09:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر ارتفع إلى 35.7 % في شباط بعد أن كان 29.8% في كانون الثاني.
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