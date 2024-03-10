تراجع أرباح أرامكو 24.7% إلى 454.8 مليار ريال في 2023

تراجع أرباح أرامكو 24.7% إلى 454.8 مليار ريال في 2023
التاريخ
3/10/2024 5:09:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "أرامكو السعودیة" عن تراجع صافي أرباحها بنسبة 24.7% في 2023، إلى نحو 454.76 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 604.01 مليار ريال في العام 2022.
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