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البنوك المركزية في العالم تعزز احتياطياتها من الذهب

3/10/2024 5:09:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كثفت معظم البنوك المركزية على مستوى العالم مشترياتها من الذهب كاستراتيجية للتنويع بعيداً عن الدولار، في ضوء المخاوف بشأن العجز المالي المستمر في الولايات المتحدة والضغوط التضخمية.


وقالت تقارير إن ذلك يأتي على الرغم من استقرار الدولار وارتفاع العائدات الحقيقية، ومع وصول أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ 50 عاما مقابل معظم العملات الرئيسية.


وتؤكد الزيادة في حيازات البنوك المركزية من الذهب، ولا سيما في الصين وألمانيا وتركيا، على اتجاه أوسع نحو حماية الأصول الاحتياطية من الانخفاض المحتمل في قيمة الدولار ومخاطر النظام المالي.


ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، فقد اشترت الصين 225 طناً من الذهب خلال عام 2023، وواصلت الشراء خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، للشهر الـ 16 على التوالي، حيث أضافت الصين 22 طنا من الذهب إلى احتياطاتها الذهبية خلال العام الجاري، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى 2257 طنا ذهب.

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