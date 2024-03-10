الاحتلال يقتحم سيلة الظهر والفندقومية ويستولي على كاميرات مراقبة

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة سيلة الظهر، وقرية الفندقومية، جنوب جنين، واستولت على كاميرات مراقبة.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت السيلة الحارثية، وداهمت عدة منازل وفتشتها واستولت على تسجيلات كاميرا مراقبة تعود للبلدية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الفندقومية وداهمت عدة منازل، وسط اطلاق الرصاص باتجاه منازل المواطنين خاصة في المنطقة الجبلية المحاذية لموقع مستوطنة "حومش"، واستولت على كاميرات مراقبة من المنازل الواقعة على الشارع الرئيسي للقرية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال واصلت نصب الحواجز العسكرية على الشارع الرئيسي، الذي يربط سيلة الظهر والفندقومية.