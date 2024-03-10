الاحتلال يقتحم سيلة الظهر والفندقومية ويستولي على كاميرات مراقبة

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة سيلة الظهر، وقرية الفندقومية، جنوب جنين، واستولت على كاميرات مراقبة.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت السيلة الحارثية، وداهمت عدة منازل وفتشتها واستولت على تسجيلات كاميرا مراقبة تعود للبلدية.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الفندقومية وداهمت عدة منازل، وسط اطلاق الرصاص باتجاه منازل المواطنين خاصة في المنطقة الجبلية المحاذية لموقع مستوطنة "حومش"، واستولت على كاميرات مراقبة من المنازل الواقعة على الشارع الرئيسي للقرية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال واصلت نصب الحواجز العسكرية على الشارع الرئيسي، الذي يربط سيلة الظهر والفندقومية.
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