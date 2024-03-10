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الاحصاء: تراجع حاد في رخص البناء الصادرة بنسبة 26% خلال الربع الأخير من 2023

3/10/2024 5:09:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بانخفض عدد الرخص الصادرة في فلسطين خلال الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 26% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام.

وقال الإحصاء في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، إنه لم يتم إصدار أي رخصة بناء في قطاع غزه خلال نفس الفترة، في حين شهدت الضفة الغربية تراجعا بنسبة 24%.

وأضاف أن عدد الرخص الصادرة في فلسطين سجل انخفاضا قدره 28% مقارنة بالربع المناظر من عام 2022، حيث انخفضت عدد رخص الأبنية الجديدة بنسبة 32% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، وانخفضت بنسبة 33% مقارنة بالربع المناظر من عام 2022.

وأشار
إلى أن عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة بلغ 2,020 رخصة خلال الربع الرابع من عام 2023، منها 1,119 رخصة أبنية جديدة،
فيما أن مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) بلغ 946 ألف متر مربع، منها 745 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة، و201 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

ولفت الإحصاء إلى أن عدد الوحدات السكنية المرخصة 4,078 وحدة سكنيـة مساحاتها 676 ألف متر مربع، منها 3,178 وحدة سكنية جديدة مساحتها 528 ألف متر مربع، و900 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 148 ألف متر مربع.

فيما أن عدد الوحدات السكنية الجديدة سجل انخفاضا بنسبة 24% خلال الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث، وبنسبة 33% مقارنة بالربع المناظر من عام 2022.

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