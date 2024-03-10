الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدية اعترضت 7 من أصل 37 صاروخا أطلق من لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قال الجيش الإسرائيلي الأحد إن نظام القبة الحديدية اعترض 7 من أصل 37 صاروخا تم إطلاقها من لبنان في رشقتين متتاليتين على منطقة جبل ميرون.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه في الدفعة الأولى المكونة من 30 صاروخا، اعترض نظام الدفاع الجوي القبة الحديدية قذيفة واحدة.

وأضاف أنه في الرشقة الثانية، تم إطلاق سبعة صواريخ، تم إسقاط 6 منها بنجاح، فيما لم تتم الإفادة عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأعلن حزب الله، اليوم الأحد أنه "ردا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها الاعتداء على بلدة خربة ‏سلم واستشهاد العائلة"، قصف عند الساعة 9:15 مستعمرة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وكانت مراسلة RT أفادت أمس، بمقتل 5 أشخاص بينهم 4 من أسرة واحدة، وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على أحد المنازل في خربة سلم.

كذلك، أعلن "حزب الله" عن مقتل ثلاثة من عناصره أمس السبت، هم أب و2 من أبنائه، في الغارة الجوية الإسرائيلية على منزل في بلدة خربة سلم جنوب لبنان.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر 2023، تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وأعلن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله أن جبهة لبنان، هي جبهة مساندة لغزة.

ولكن مع تصاعد حدة الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية.

وفي السياق، أفادت القناة 13 الإسرائيلية، الجمعة، بأن رئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أوعز بإعداد خطط لعملية برية ممكنة في لبنان واستخلاص الدروس من حرب غزة.

المصدر: RT