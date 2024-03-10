دوريات سير امام المراكز التجارية استعدادًا لرمضان 03/10/2024 - 11:13 عمان ن

أعلنت إدارة السير المركزية عن وضع خطة مرورية بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، لتتناسب مع حال الأسواق وأماكن الاكتظاظ.

وقال الملازم أول مصعب المرايات، من غرفة عمليات إدارة السير لإذاعة الأمن العام، إنّ دوريات السير ستنشر فرقها أمام المراكز التجارية خصوصًا اليوم الأحد والذي سيشهد اقبالا كبيرا في الحركة المرورية.

وحذر المرايات من الاصطفاف بشكل مزدوج او بكل عرضي وهو ما سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

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