(MENAFN
- Amman Net)
الأردن يتحرى الأحد رؤية هلال شهر رمضان، بدعوة من مفتي عام المملكة أحمد الحسنات، فيما تشير الجمعية الفلكية الأردنية إلى أن رؤية الهلال "غير ممكنة" الأحد.
إدارة السير المركزية تعلن عن وضع خطة مرورية بالتزامن مع شهر رمضان لتتناسب مع حال الأسواق وأماكن الاكتظاظ.
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دوريات سير امام المراكز التجارية استعدادًا لرمضان 03/10/2024 - 11:13 عمان ن
أعلنت إدارة السير المركزية عن وضع خطة مرورية بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، لتتناسب مع حال الأسواق وأماكن الاكتظاظ.
وقال الملازم أول مصعب المرايات، من غرفة عمليات إدارة السير لإذاعة الأمن العام، إنّ دوريات السير ستنشر فرقها أمام المراكز التجارية خصوصًا اليوم الأحد والذي سيشهد اقبالا كبيرا في الحركة المرورية.
وحذر المرايات من الاصطفاف بشكل مزدوج او بكل عرضي وهو ما سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
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