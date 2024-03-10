تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتحولاتها في المنظومة التعليمية الأردنية

MENAFN - Amman Net) منذ 3 سنوات قررت الطالبة تقى الغزلان، البالغة من العمر 20 عامًا، أن تلتحق بتخصص علم البيانات والذكاء الاصطناعي في جامعة اليرموك الواقعة في محافظة إربد شمال الأردن،تبدأ نهارها كل يوم بزيارة مكتبة الجامعة (مكتبة الحسين) لدراسة كتب جديدة تتيح لها معلومات أكثر عن الخوارزميات والبرمجيات التي تساهم في تطوير مهاراتها، كما أن حاسوبها المحمول لا يفارق حقيبتها اليومية وأصبح يلازمها كهاتفها الذكي.





"مجرد ما دخلت السنة الأولى من تخصصي، أيقنت أن هدفي لا يقتصر على العلامات العالية وإنما أن أفهم أكثر هذه البرمجيات وكيف أمارسها بحياتي اليومية ومن خلالها أخدم وطني" كما قالت الغزلان.







وقد فرضت التحولات التكنولوجية الجديدة العديد من التغييرات على الجانب التعليمي الجامعي في الأردن.

كالتعليم عن بُعد وإتمام الوظائف المطلوبة إلكترونيًا وغيرها الكثير، حيث أن علم الذكاء الاصطناعي اجتاح جميع التخصصات التعليمية؛ منها الطبية والإنسانية، ولم يقتصر دخوله على التخصصات التي لها علاقة بالتكنولوجيا فقط وإنما امتد لأبعد من ذلك.



يُعّرف الباحث في

تطبيقات

الذكاء

الاصطناعي

والمصارف

العربية أبو بكر خوالدة، أن الذكاء الاصطناعي يجمع بين علوم الحاسوب والتحكم الآلي من جهة وعلم الرياضيات من جهة أُخرى، فهو يهدف إلى فهم طبيعة الذكاء الإنساني عن طريق عمل برامج للحاسب الآلي قادرة على محاكاة السلوك الإنساني المتسم بالذكاء، لتزويد الحاسوب بهذه البرامج التي تمكنه من حل مشكلة ما أو اتخاذ قرار في موقف ما، بناءً على وصف المشكلة أو المسألة لهذا الموقف.









"دائمًا أكرر مقولة أن الذكاء الاصطناعي قادم لا محالة، لذلك يجب أن نستعد له وأنصح بعدم الخوف من هذا العلم وإنما ندخل إلى هذا المضمار وأن نتعامل معه كصديق، لأن القادم أعظم".

كما قال الدكتور قاسم الردايدة عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرموك.







علم الذكاء الاصطناعي شقّ طريقه في أغلب الجامعات الأردنية ليصبح تخصص منفرد بحد ذاته، وكانت جامعة اليرموك، من الجامعات السبّاقة في مواكبة التطور والحداثة وذلك عن طريق استحداث تخصص يختص بعلم البيانات والذكاء الاصطناعي في عام 2021.

جامعة

اليرموك .





إلى جانب ذلك، هناك 450 طالب بحسب الردايدة في جامعة اليرموك

متخصصين بعلم البيانات والذكاء الاصطناعي لمرحلة البكالوريوس، وفي السنة القادمة سيتم تخريج الفوج الأول من هذا التخصص، و 45 طالب في مرحلة الماجستير وأن اليرموك كانت أول جامعة أردنية تدرس هذه المرحلة بشكل متخصص،

وهناك أكثر من 15 دكتور متخصص بعلم الذكاء الاصطناعي وتفرعاته. كما أن المختبرات الحاسوبية مجهزة بلغات البرمجة الحديثة والتي تساعد الطلبة في إتمام مهامهم الدراسية.





تقول

الغزلان: "أنا معدلي بالتوجيهي كان 94 وما كانوا أهلي موافقين أدخل هذا التخصص، بس أنا بحب الرياضيات وعلم الحاسوب و لهيك اخترت هذا التخصص".





كما أن

الغزلان

أصبحت تقضي ساعات دراسية أطول منذ دخولها تخصص الذكاء الاصطناعي، وتسعى دائمًا بتطوير مهاراتها من خلال مشاركتها بمسابقات مع شركات عالمية، مثل شركة هواوي والتي تختص بتطوير وإنتاج البرمجيات للتقنيات الذكية.





صوت" تقى"

إستمع الآن





ويضيف الردايدة: نحن ندّرس الطلبة على

إنتاج برمجيات ذكاء اصطناعي

ولا نستخدم تطبيقاته، وإنما نطورها أو نستحدث تطبيقات جديدة، ما يهمنا البرمجة

في كلية تكنولوجيا المعلومات، وإنما الكليات الأخرى تستخدم برمجيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل المهام لديها،

لأننا نريد من طلابنا

أن ينتجوا هذه البرمجيات من خلال استخدام لغات برمجة؛ مثل بايثون وهي لغة مُفسرة

وجافا وهي

لغة مترجمة. وهما لغات برمجة سهلة الاستخدام والتعلّم

لبناء برامج مستقلة مختلفة.





(صوت) العميد

إستمع الآن





ويوضح الردايدة بأن التعليم

يركز على الجانب العلمي وهي ما يطلق عليها بالخوارزميات التي تنتج هذه التطبيقات،

على سبيل المثال دراسات حول تحليل المشاعر للجمهور تجاه منتج معين أو لقضية مفصلية في العالم.

هذا وتم مناقشة رسالة طالب ماجستير مؤخرًا من

إعداد الباحث أشرف مساعدة تحت عنوان "تقنيات التجميع للتنبؤ المبكر بنوع مرض الغدة الدرقية". والتي تجمع ما بين الذكاء الاصطناعي والعلوم الطبية في كلية تكنولوجيا المعلومات، حيث ركزت على

اقتراح نموذج يتنبأ بنوع مرض الغدة الدرقية.

قفزت نسبة خريجي الدكتوراة الجدد في علم الذكاء الاصطناعي في الجامعات الأمريكية من 10.2% عام 2010 إلى 19.1% عام 2021، بحسب

مؤشر

الذكاء

الاصطناعي

لعام 2023 . كما أن هناك 8 جامعات أردنية حكومية تُدّرس علم الذكاء الاصطناعي و11 جامعة خاصة. ووصل عدد مستخدمي تطبيق شات جي بي تي (ChatGPT) إلى 100 مليون مستخدم حول العالم بحلول يناير 2023.







الذكاء الاصطناعي وتجارب الطلبة



"لا شك أن الذكاء الاصطناعي دخل في جميع المجالات، وحاليًا هناك أدوات ووسائل تساعد المصمم بإكمال عمله بوقت قصير ولكن ذلك لا يعني أن الذكاء الاصطناعي حلَّ مكاننا، هو سهّل عملية التصميم من ناحية التعديل، الحذف واقتراح الأفكار" كما قال الطالب عبدالرحمن المتخصص بالفنون البصرية في الجامعة الأردنية.

ويكمل عبدالرحمن، من أكبر مخاوف علم الذكاء الاصطناعي بأنه علم مبني على طريقة تفكير الإنسان، ويمكن في السنوات القادمة لا نستطيع أن نسيطر عليه وهذه الفكرة لوحدها ترعبنا.

تطمح الغزلان بأن تختص مستقبلًا بمجال المناخ، حيث أنها قضية عالمية وملّحة في وقتنا الحاضر، ولأن الذكاء الاصطناعي بحسب رأيها يساعد بشكل كبير في هذا المجال، حيث أنه يستطيع أن يُخزن محتوى كبير من البيانات لكي يقدر أن يتنبأ بحسب المعطيات المخزنة لديه بشكل أدق.





"يجب أن لا تكون الكليات الإنسانية في جزر منغلقة أو معزولة عن مواكبة التكنولوجيا يجب أن يكون هناك تشاركية"

الردايدة.



إستمع الآن





مساق

مختص بعلم الذكاء الاصطناعي لكافة الطلبة



ومن ناحية أخرى تسعى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة،

"إلى إدماج التطبيقات والمهارات الأساسية التي يتطلبها الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية و الجامعية وكليات المجتمع وبرامج التدريب التقني والمهني".

بحسب

قسم

الذكاء

الاصطناعي

في

الوزارة .



نتيجة لذلك يؤكد الردايدة بأنه سيكون هناك مساق مفتوح لكافة الطلبة في الجامعة يكون متخصص بعلم الذكاء الاصطناعي، بحسب

بحيث يكون هناك معرفة لكل الطلبة في الجامعة حول هذه التكنولوجيا وأن يكونوا مواكبين لهذا التطور، وخصصت جامعة اليرموك مساق لكل الطلبة في الجامعة تحت مسمى الذكاء الاصطناعي للجميع، ويشمل هذا المساق على الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ومبادئه

التي تحدد الضوابط والأخلاقيات في استخدامه.

هذا وتزايد الطلب على إدماج الذكاء الاصطناعي في مختلف كليات جامعة اليرموك؛ حيث يتم الآن التنسيق بين كلية تكنولوجيا المعلومات وبين عمداء الكليات الأخرى بالجامعة من أجل إدراج مساقات جديدة بكل كلية تتعلق بالذكاء الاصطناعي، مثل مساق الذكاء الاصطناعي للهندسة وسيكون متطلب كلية إجباري، و تخصص الذكاء الاصطناعي للعلوم الطبية لتخصصات الطب والصيدلة ويشمل ذلك الكليات الإنسانية الأخرى مثل كلية السياحة والتربية وغيرها بحسب الردايدة.









الذكاء الاصطناعي وسوق العمل

يشرح الردايدة أنه من الضرورة أن تكون هناك آلية منظمة لسوق العمل من أجل احتضان خريجي تخصص الذكاء الاصطناعي من خلال التعاون ما بين 3 أقطاب لهذا العلم في الأردن؛ القطاع الحكومي، القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص.







"إذا لم تقف هذه الأقطاب الثلاث إلى جانب بعضها البعض، خريج علم الذكاء الاصطناعي ممكن يضيع".





ويتابع، من جهة القطاع الأكاديمي فهو التقط الرسالة وبدأ بإدخال هذا التخصص إلى الجامعات الأردنية، أما القطاع الحكومي يقف عليه أكثر من جانب؛ الأول بأن يضع التشريعات وبدأوا بذلك من خلال الميثاق الوطني والاستراتيجيات ودراسة حاجة السوق، الثاني بأن تساعد الحكومة في ترويج ما ينتجه خريجي الذكاء الاصطناعي وذلك بضرورة اقحام هذا العلم في كل مؤسسة أو وزارة، والقطاع الخاص حاليًا لديه اهتمام كبير بهذا العلم وبأن يُشغّل خريجيه، مثل البنوك وشركات الاتصالات، ويجب أن يركز هذا القطاع على الإبداع بشكل أكبر من أجل إنتاج برامج مبتكرة وغير مقلّدة. وإذا لم يتم التعاون بين هذه الأقطاب سيصبح لدينا خريجين عاطلين عن العمل.





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بالنسبة للطالبة منار رواشدة

والتي تدرس تخصص لغات حديثة (فرنسي- اسباني وانجليزي) في جامعة بلد الوليد الأسبانية (University of Valladolid)، ترى أن برمجيات الذكاء الاصطناعي تساعدها في تخصصها من خلال ترجمة الكلمات الصعبة والجديدة لمعرفة أصولها ومعانيها المختلفة، ولكن لا تستطيع الاعتماد عليه في ترجمة النصوص الأدبية والقانونية، لأن المعنى يختلف إذا تمت ترجمته بشكل حرفي.

وتضيف الرواشدة: : "لا ننكر أن الذكاء الاصطناعي سهّل على الطلاب إنجاز واجباتهم بطريقة احترافية ومتقنة، لكن لغى فكرة البحث عند الطلبة أو القراءة بشكل موّسع".









انعكاسات الذكاء الاصطناعي على الحياة الاجتماعية



ومن الجانب الاجتماعي يقول الدكتور لؤي أحمد

رئيس شعبة الاستشارات والتدريب

في الجامعة الأردنية، "أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزء لا يتجزأ عن المجتمع ككل، فيصعب على الفرد أن يمتنع عن اقتناء هاتف محمول ذكي يتوفر عليه تطبيقات مختلفة من الذكاء الاصطناعي، أو أن تجد طالب جامعي لا يحمل حاسبه المحمول. فهو علم فُرض علينا ويتوجب أن نواكبه من أجل تطور المجتمعات، ولكن ما نكون حريصين على أن لا يتعدى هذا العلم خصوصيات الأفراد والمؤسسات والدول".

"من واجبنا أن نشجع على استخدام الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات وأن لا نتخوف منه، لأن قضية أن الذكاء الاصطناعي سيلغي وظائف حالية، هذه قضية طبيعية ولكن سيأتي بوظائف جديدة غيرها، مثل الإعلام كان تقليديًا وأصبح رقميًا، وهذه سنة الحياة". كما لفت الردايدة.

تم إعداد هذا المحتوى، من قِبل مؤسسة ويش بوكس ميديا، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والتعاون الإعلامي، ضمن برنامج قريب ٢٠٢٤.