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ذهب للسرقة .. فسقط في بئر عمقه 50 قدما بالهند

3/10/2024 5:08:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في حادث مؤلم، سقط أحد الأشخاص في بئر بعمق 50 قدمًا داخل مبنى مصنع في العاصمة الهندية دلهي، ورغم أن التفاصيل المتعلقة بعمر الضحية وجنسه لم يتم الكشف عنها بعد، إلا أن موظفي المصنع أبلغوا الشرطة الهندية أن الضحية دخل مكتبهم بنية السرقة وسقط عن طريق الخطأ في البئر.
وتشارك خدمة إطفاء دلهي في عمليات الإنقاذ المستمرة لإخراج الشخص من البئر، كذلك استجابت خمس سيارات إطفاء، بالتعاون مع فرق من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث وشرطة دلهي في محاولة لإنقاذ اللص.


وتلقت السلطات الهندية نداء الاستغاثة، إيذانا ببدء جهود إنقاذ الرجل من البئر التي يتراوح عمقها بين 40 و50 قدمًا، ووصل فريق الإنقاذ شارعاً في حفر بئر جديدة موازية لتلك التي علق فيها الرجل .

البيان

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