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أمين عام الإفتاء: الصدقة واجبة على الاشقاء في قطاع غزة

3/10/2024 5:08:10 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
قال أمين عام دائرة الإفتاء الأردنية الدكتور الشيخ زيد ابراهيم الكيلاني إن الصدقة والتبرع الآن للأشقاء في قطاع غزة واجبة .
وأضاف الكيلاني عبر البث المفتوح المشترك لإذاعات مجموعة الراية الإعلامية على (راديو هلا، جيش إف إم، Bliss 104,3)، لحملة خير الأردن أن التبرعات لغزة تُسعد أهالي القطاع وتشعرهم بالود والتضامن وتغيظ العدو وسط الحصار المفروض على القطاع منذ بدء العدوان .
وأشار إلى أن جميع التبرعات لأهالي غزة تصل كاملة دون اي اقتطاعات أو أجور تشغيل، مؤكدا أن الحملة تهدف لإيصال وجبات غذائية سيتم إعدادها وإرسالها مباشرة في رمضان .
ولفت أنه على المسلم استثمار شهر رمضان بالصدقة وإطعام أهالي غزة، منوها أن من ينفق لله ينفق الله عليه وأن الصدقة وسيلة لتحقيق الآمال والأمنيات .
ارقام التواصل والتبرع مباشرة :
065820077 أو 065820088
او على حساب كلك على الرقم : 0798839444
او على الحساب البنكي / البنك العربي الإسلامي على الرقم 90909501
أو البنك الاسلامي الاردني / 2298530
يشار الى أن مجموعة الراية أطلقت اليوم الأحد حملة خير الاردن عبر البث المفتوح المشترك لإذاعات مجموعة الراية الإعلامية (راديو هلا، جيش إف إم، Bliss 104,3)، ، وبالتعاون مع وقفية خير الأردن لجمع التبرعات لتأمين وجبات غذائية جاهزة، لأهلنا في غزة خلال شهر رمضان المبارك.


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