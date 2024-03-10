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الأردن يبحث مع شركات كندية سبل تعزيز قطاع التعدين الأردني

3/10/2024 5:08:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة خلال لقائه رئيس مؤتمر PDAC للتعدين ريموند جولدي والرئيس التنفيذي للمؤتمر ليزا مكدونالد، حرص جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على توثيق التعاون الثنائي بين البلدين من خلال مشاركة الوفد الأردني في فعاليات مؤتمر PDAC، الذي يعتبر الحدث الأول لصناعة المعادن على مستوى العالم، والذي شهد أكثر من 2700 وفد مشارك يمثلون فئة المنقبين الجيولوجيين في قطاع التعدين من كافة أنحاء العالم.
وكان الخرابشة قد ترأس وفد الوزارة المشارك في فعاليات مؤتمر PDAC السنوي المنعقد في مدينة تورنتو .
وأعرب الخرابشة لدى لقاءه وزيرة التجارة الدولية وترويج الصادرات والأعمال التجارية الصغيرة والتنمية الاقتصادية الكندية ماري نغ، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية الكندي جوناثان ويلكنسون عن حرص الحكومة الأردنية على حضور الفعاليات الدولية التي تنظمها الحكومة الكندية، وما لذلك من دور في رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وعقد الوفد لقاء مع المدير التنفيذي لعلاقات الشرق الأوسط والشؤون العالمية في كندا جريجوري جاليجان، واستعرض خلاله الوزير الخرابشة سبل توطيد العلاقات الاردنية الكندية وتوسيع مستويات الشراكة والدعم الفني لقطاع التعدين الأردني، و تضمن اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية في القطاع وإجراءات الحكومة الأردنية في تسهيل رحلة الاستثمار في الأردن.
والتقى الوفد مدير تطوير الأعمال التعاونية التجارية الكندية CCC كلاود جيندرون ومندوب المديرية العامة والخدمات العالية بالشؤون العالمية لقطاعات التصدير في كندا جوردان ريفيز، وتناول اللقاء سبل تعزيز قطاع التعدين الأردني من خلال تنفيذ مشروع دعم فني من قبل شركات كندية متخصصة بإجراء دراسات المسح الجيوفيزيائي في المناطق الأردنية التي لم تستكمل بها دراسات التنقيب السابقة والتي توفر قاعدة بيانات جاذبة للاستثمار في الأردن، و ناقش اللقاء إجراءات متابعة خارطة تنفيذ المشروع من خلال القنوات الرسمية والدبلوماسية بين الجانبين.

وعقد الوفد برئاسة الخرابشة عدة لقاءات ثنائية مع ممثلي القطاعين الحكومي والخاص الكندي، وعدد من الشركات العالمية العاملة في تعدين العناصر النادرة والخامات المعدنية الاستراتيجية، واستعرض الخرابشة خلالها الفرص الاستثمارية للمعادن الاستراتيجية الأردنية ووجه الدعوة للشركات لزيارة الأردن والاطلاع على البيئة الاستثمارية الجاذبة وتوفر البنية التحتية اللازمة للاستثمار في الصناعات التحويلية ذات القيمة العالية.
وضم الوفد الأردني المشارك في فعاليات مؤتمر PDAC السنوي المنعقد في كندا برئاسة الوزير الخرابشة، سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية في كندا صباح الرافعي ومدير دراسات المصادر الطبيعية في الوزارة الجيولوجي هشام الزيود و وممثل من مكتب التعاون التجاري الدولي في السفارة الكندية بعمان.













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