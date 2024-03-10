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كاتس: أجلينا مليون فلسطيني للجنوب والآن علينا نقلهم قبل عملية رفح

3/10/2024 5:08:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل "أجلت" أكثر من مليون فلسطيني من الشمال إلى الجنوب.


وأضاف بحسب ما نقلته الإذاعة العامة التابعة لهيئة البث الرسمي "والآن علينا أن ننقلهم غربا، وإلى مناطق أخرى قبل عملية رفح".


وتصاعدت أخيرا التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن القصف الإسرائيلي على رفح مع الاستعداد لاجتياحها بريا، وخطورة ذلك على مئات آلاف النازحين الذين لجؤوا إليها باعتبارها آخر ملاذ لهم أقصى جنوب القطاع.

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