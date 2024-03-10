كاتس: أجلينا مليون فلسطيني للجنوب والآن علينا نقلهم قبل عملية رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل "أجلت" أكثر من مليون فلسطيني من الشمال إلى الجنوب.
وأضاف بحسب ما نقلته الإذاعة العامة التابعة لهيئة البث الرسمي "والآن علينا أن ننقلهم غربا، وإلى مناطق أخرى قبل عملية رفح".
وتصاعدت أخيرا التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن القصف الإسرائيلي على رفح مع الاستعداد لاجتياحها بريا، وخطورة ذلك على مئات آلاف النازحين الذين لجؤوا إليها باعتبارها آخر ملاذ لهم أقصى جنوب القطاع.
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