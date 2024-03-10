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سلطات دونيتسك ترصد مجموعة من المرتزقة الأجانب قرب أفدييفكا

3/10/2024 5:08:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إيغور كيماكوفسكي، إن قوات الاستطلاع التابعة للجيش الروسي اكتشفت مجموعة من المرتزقة الأجانب بالقرب أفدييفكا.


وأشار كيماكوفسكي في حديث لمراسل تاس، إلى أنه تم رصد وجود المرتزقة الأجانب بالقرب من قريتي تونينكو وأورلوفكا القريبتين من أفدييفكا.
وأضاف كيماكوفسكي: "رصد عناصر مخابراتنا مجموعة من المرتزقة الأجانب بالقرب من تونينكو وأورلوفكا".


وأوضح المستشار أنه وفقا لبيانات المراقبة الموضوعية، يجري الحديث عن مرتزقة من بولندا وجورجيا يعملون بالقرب من خط الاتصال القتالي في هذا القسم من الجبهة.


وفي 17 فبراير الماضي، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين خبر فرض السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية والعمل على تطهيرها من المتطرفين الأوكرانيين.

RT

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