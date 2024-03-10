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الدويري: المقاومة استفادت من طول أمد الحرب في تطوير قدراتها السيبرانية

3/10/2024 5:08:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن المقاومة طورت طرقا لإنزال الطائرات المسيّرة الإسرائيلية صغيرة الحجم، والتي أفرط جيش الاحتلال في استخدامها، خصوصا طائرات "كواد كابتر".


وأضاف الدويري -في تحليل على الجزيرة- أن المقاومة استفادت عسكريا من طول أمد الحرب، لأنها طورت قدرتها على إنزال هذه المسيّرات للاستفادة منها بدلا من إسقاطها وتدميرها.


وأوضح أن البعد السيبراني يمثل إحدى أهم نقاط ضعف إسرائيل في هذه الحرب، مؤكدا أن هذا الأمر بدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما تم اختراق المنظومة التقنية الإسرائيلية من جانب المقاومة.


وعلى مدار شهور الحرب السابقة تمكنت المقاومة من إسقاط أو إنزال عدد من المسيّرات الإسرائيلية التي تستخدم للقنص أو جمع المعلومات أو تنفيذ مهام انتحارية.


ووفقا للدويري، فقد كثفت إسرائيل استخدام هذه الطائرات في معارك خان يونس، وهي مزودة بكاميرات تبث صورا على مدار الساعة.


وسوف تستفيد المقاومة من إنزال هذه الطائرات في الحصول على المعلومات الموجودة داخلها، ومنها مواقع تمركز قوات الاحتلال، فضلا عن استخدامها عسكريا عبر الهندسة العكسية لتطوير قدراتها، كما يقول الدويري.


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