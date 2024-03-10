هيكل عظمي لديناصور عمره 70 مليون عام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عثر العلماء في جنوب فرنسا على هيكل عظمي كامل تقريباً لديناصور عمره 70 مليون عام، مترابط من جمجمته الخلفية حتى ذيله.

وأوضحت الجمعية الثقافية الأثرية والحفريات في متحف ((كروزي))، بالتعاون مع المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، أن الحفرية التي يبلغ طولها حوالي 10 أمتار ليست إلا هيكلاً عظمياً لتيتانوصور.



وقال بوشيتو، الذي كان عضواً في الجمعية لمدة 8 سنوات، إن اكتشاف بقايا الديناصورات يعتبر أمراً ((مثيراً)) للاهتمام في مجال البحث العلمي وفهم النظم البيئية في ذلك الوقت، لكن العثور على العظام في وضعها التشريحي الأصلي تقريباً يجعل من هذا الاكتشاف أمراً غير مألوف.



وتم انتشال الهيكل العظمي الكامل تقريباً للتيتانوصور، إلى جانب العديد من الحفريات لديناصورات وفقاريات أخرى.

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