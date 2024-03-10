هيكل عظمي لديناصور عمره 70 مليون عام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عثر العلماء في جنوب فرنسا على هيكل عظمي كامل تقريباً لديناصور عمره 70 مليون عام، مترابط من جمجمته الخلفية حتى ذيله.
وأوضحت الجمعية الثقافية الأثرية والحفريات في متحف ((كروزي))، بالتعاون مع المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، أن الحفرية التي يبلغ طولها حوالي 10 أمتار ليست إلا هيكلاً عظمياً لتيتانوصور.
وقال بوشيتو، الذي كان عضواً في الجمعية لمدة 8 سنوات، إن اكتشاف بقايا الديناصورات يعتبر أمراً ((مثيراً)) للاهتمام في مجال البحث العلمي وفهم النظم البيئية في ذلك الوقت، لكن العثور على العظام في وضعها التشريحي الأصلي تقريباً يجعل من هذا الاكتشاف أمراً غير مألوف.
وتم انتشال الهيكل العظمي الكامل تقريباً للتيتانوصور، إلى جانب العديد من الحفريات لديناصورات وفقاريات أخرى.
البيان
MENAFN10032024000208011052ID1107957181
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.