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ما حكم نية صيام شهر رمضان .. الإفتاء تجيب

3/10/2024 5:08:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن أحكام النية المتعلقة بصيام شهر رمضان .


وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إن قصد الشيء مقترنا بفعله، والنية محلها القلب، فيقول في قلبه: نويت كذا أو فعل كذا، ولا يشترط التلفظ بها في العبادات، وذهب جمهور العلماء إلى أن التلفظ بالنية في العبادات سنة؛ ليوافق اللسان القلب."


وأضافت أن تتحقق النية في الصيام بأن يعزم على الصيام ويترك المفطرات طاعة لله تعالى، ومجرد أن يخطر ببال المسلم أنه سيصوم رمضان؛ لأن الله أوجبه، تحصل نية الصوم.


وختمت "لو تسحر ليصوم أو امتنع من الفطر خوف طلوع الفجر مع خطور الصوم بباله كذلك كفاه ذلك... والذي يتجه في هذه المسائل أنه إن وجد منه حقيقة القصد الذي هو النية مع استحضار ما يعتبر استحضاره أجزأ بلا شك".


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