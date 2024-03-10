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مسلحون يخطفون 15 طالباً من مدرسة في نيجيريا

3/10/2024 5:08:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خطف مسلحون ما لا يقل عن 15 طالباً من مدرسة إسلامية في ولاية سوكوتو بشمال غرب نيجيريا، وفق ما أعلنت مصادر نيجيرية.


جاء ذلك بعد يومين على خطف 280 طفلاً من مدرستهم في ولاية كادونا الخميس الماضي.


واقتحم مسلحون فجر أمس السبت قرية غيدان باكوسو في منطقة غادا وخطفوا 15 طالباً وفق ما ذكر مدير المدرسة ليمان أبو بكر.


وقال: ((كان المسلحون يسيرون أمام المؤسسة مع امرأة خطفوها في جزء آخر من المدينة. استيقظ الطلاب على صراخها)).
وأضاف أن المسلحين ((خطفوا 15 طالباً تراوح أعمارهم بين 8 و14 عاماً واقتادوهم مع المرأة)).


وتتزايد عمليات الخطف في شمال غرب البلاد. وعادة ما يطلق سراح المخطوفين بعد تسلم فدية من أقاربهم، في حين أن من لا يدفعون يقتلون على يد خاطفيهم وتترك جثثهم في الغابات.

الشرق الأوسط

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