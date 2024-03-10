سرايا القدس: أسقطنا مسيرة إسرائيلية شرق البريج

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن قواتها أسقطت طائرة إسرائيلية مسيرة يستخدمها جيش الاحتلال في مهام استخبارية شمال شرق البريج وسط قطاع غزة.
مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ156، واصل جيش الاحتلال قصفه المكثف على مدن وبلدات في كامل أنحاء القطاع الشمالية والوسطى والجنوبية، في حين جدد الرئيس الأميركي جو بايدن تشبثه بدعم إسرائيل ومدها بالسلاح.
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