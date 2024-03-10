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سرايا القدس: أسقطنا مسيرة إسرائيلية شرق البريج

3/10/2024 5:08:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن قواتها أسقطت طائرة إسرائيلية مسيرة يستخدمها جيش الاحتلال في مهام استخبارية شمال شرق البريج وسط قطاع غزة.


مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ156، واصل جيش الاحتلال قصفه المكثف على مدن وبلدات في كامل أنحاء القطاع الشمالية والوسطى والجنوبية، في حين جدد الرئيس الأميركي جو بايدن تشبثه بدعم إسرائيل ومدها بالسلاح.

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